ADRIANA E GIOSELITA, SORPRESA A NONNA GIUSEPPINA A C’È POSTA PER TE 2024/ Arrivano gli attori di Terra Amara!

Nonna Giuseppina e l’incontro con gli attori di Terra Amara a C’è posta per te 2024

“Sono felice, sono bellissimi!” È questa la reazione che nonna Giuseppina ha alla visione degli attori di Terra Amara a C’è posta per te. “Vi guardo tutti i giorni, non mi perdo una puntata”, ammette la donna, al settimo cielo di fronte ai propri idoli. “È stata una cosa straordinaria, mi hanno fatto un regalo incredibile!” continua nonna Giuseppina incredula.

La parola passa poi alle due nipoti per le promesse finali: “Sei il nostro sostegno e punto di riferimento, io ci sarò sempre per te. Io ti voglio e ti vorrò sempre nella mia vita”, dice Adriana. Poi conclude Gioselita: “Io ti prometto di starti più vicina, di credere più in me stessa come tu dici di fare. Ma tu promettimi di non trascurarti più”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Adriana e Gioselita, sorpresa a nonna Giuseppina a C’è posta per te 2024: in studio gli attori di Terra Amara

C’è posta per te 2024 non poteva che avere inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta e accoglie in studio gli attori di Terra Amara, la celeberrima soap di Canale 5. Sono loro il regalo che due sorelle, Adriana e Gioselita, vogliono fare alla loro nonna Giuseppina. La donna è rimasta recentemente vedova e da allora ha perso il suo spirito estroverso e divertente.

“Vorremmo che lei per una sera si vestisse bene, pensasse solo a lei, entrasse con il sorriso in una trasmissione che vedeva con nonno a conoscere quelli che sono i loro idoli.” fanno sapere le due ragazze a Maria De Filippi. Adriana, in particolare, vuole chiedere perdono per una brutta frase detta alla sua famiglia, nonna compresa, dopo la morte di suo nonno, ovvero che “era colpa loro se nonno era morto e che avrei preferito che fossero morti loro invece che nonno”.

Adriana e Gioselita sorprendono nonna Giuseppina: la lettera dopo la morte di nonno Paolo

Nonna Giuseppina si commuove al vedere di fronte a se le sue due nipoti, che in una lunga lettera la invitano a sorridere di nuovo, visto che dalla morte del nonno lo fa di rado. E nella lettera raccontano anche un aneddoto della storia dei due nonni: “La vostra storia d’amore è stata straordinaria, tanto che un giornale dell’epoca scrisse un articolo su di voi, perché nonno Paolo lasciò la sua promessa sposa quasi all’altare per stare con te.”











