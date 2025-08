Chi è Adriana Fossa, la ex modella del Venezuela che nel 1987 arrivò in Italia? La moglie di Paolo Maldini è mamma di Christian e Daniel

La splendida Adriana Fossa è la donna che è al fianco di Paolo Maldini da tutta la vita. Di origine venezuelana, Adriana è nata a Caracas e ha cominciato a sfilare da giovanissima, fino ad arrivare a Milano nel 1987. Proprio in quell’anno la bella venezuelana, di origine italiane da parte del papà, in discoteca ha conosciuto proprio Paolo Maldini. I due, entrambi giovanissimi, si innamorarono all’istante, tanto da mettersi insieme e poi sposarsi sette anni più tardi, nel 1994. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Christian, venuto al mondo nel 1996, e Daniel, nato nel 2001. I due ragazzi hanno seguito le orme del papà (e del nonno) giocando a calcio: il primo non ha proseguito però su quella strada mentre il secondo sì.

Paolo Maldini, chi è il figlio di Cesare/ Simbolo del Milan: "Al primo provino mi portò lui"

Tornando all’amore tra Paolo Maldini e la moglie Adriana Fossa, possiamo dire senza ombra di dubbio che il loro rapporto è sempre stato duro, saldo e profondo, tanto da durare ancora a distanza di quasi quarant’anni dal primo incontro. I due, infatti, ancora oggi sono molto uniti, tanto che spesso sui social Adriana chiama il marito “amore della mia vita”. Adriana Fossa, rimasta molto legata alle sue origini venezuelane nonostante una vita passata in Italia, si definisce “milanista pura” dopo una vita passata a fare il tifo per il marito.

Calciomercato Milan, Formigoni: “Allegri e Tare top”/ “Maldini avrebbe recuperato Theo. Galliani presidente…”

Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini: l’arrivo in Italia poco più che maggiorenne

Adriana Fossa, la moglie di Paolo Maldini, ha cominciato la sua carriera da modella in Venezuela per poi sfilare in Europa, a Parigi e non solo. Nel 1987, a 19 anni, è approdata in Italia dove ha cominciato la collaborazione di brand i successo, facendo conoscere il suo nome. Lo stesso anno ha conosciuto Maldini, che ormai da qualche tempo aveva esordito in prima squadra, al Milan, facendo vedere il suo grande talento. Da quel momento, una grande storia d’amore e due figli.