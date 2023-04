Adriana Lima dopo la gravidanza: “Fatico ad accettare il mio corpo”/ “Ogni giorno…”

Adriana Lima e il peso dei cambiamenti fisici dopo la nascita del terzo figlio: “Sono anch’io umana…”

La maternità è per molte donne considerata come un dono per antonomasia, una gioia difficile da decifrare e che segna la propria vita in maniera indelebile. Altrettanto diffusa è anche un’altra posizione; ovvero quella di chi mette in risalto come, per quanto sia un’esperienza preziosa, abbia ripercussioni sulle condizioni fisiche e psicologiche della neo mamma. A farsi portavoce di questa tesi spicca anche Adriana Lima; modella nota per la sua carriera per Victoria’s Secret.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Adriana Lima ha rilasciato un’intervista a People dove ha messo in evidenza i problemi che tutt’oggi affronta nell’accettare i cambiamenti del suo corpo dopo la terza gravidanza. “Faccio fatica ogni giorno ad accettare il mio corpo, devo ricordare a me stessa che sono umana e va bene se mi sento insicura”. Le sue parole la accomunano a molte donne che purtroppo vivono la medesima esperienza; per un tema che troppo spesso viene osservato e dibattuto con superficialità e luoghi comuni.

Adriana Lima e il percorso di accettazione dopo l’arrivo del piccolo Cyan: “Devi esercitarti di continuo…”

“Ogni giorno devo ricordarmi di ascoltarmi, di accettare chi sono, di accettare il mio corpo: devi esercitarti di contino, ogni giorno accettare i cambiamenti…”. Continua così il discorso di Adriana Lima a People – riportato da Il Fatto Quotidiano – che argomenta sui processi che da sola mette in atto per affrontare il peso psicologico che può subentrare dopo diverse gravidanze. La modella, dopo la nascita del suo terzo figlio Cyan, non ha comunque abbandonato la sua carriera professionale: sempre per Victoria’s Secret ha posato in vista dell’uscita del nuovo profumo Heavenly Fragrance.

L’impegno professionale di Adriana Lima nonostante le difficoltà psicologiche dopo la terza gravidanza dimostra tutta la forza del suo carattere oltre che l’importanza del percorso che da sola segue per accettare i cambiamenti del suo corpo. “Imparo sempre qualcosa di nuovo: con l’età il tuo corpo reagisce diversamente, e va bene così“. L’accettazione è un passo fondamentale, ma non tutti sono in grado di affrontare con semplicità tale percorso con sé stessi; la scelta di Adriana Lima di condividere la sua storia può dunque essere un aiuto per chi come lei vive la medesima situazione di disagio.











