Adriana Marciò, chi era nonna Irama?/ “Ovunque Sarai è per lei: la scrissi mentre…”

Irama questo pomeriggio sarà protagonista nel salotto tv di Mara Venier assieme ad Achille Lauro per l’ennesima puntata di “Domenica In” dedicata ancora ai protagonisti del Festival di Sanremo, tra musica, interviste a cuore aperto e divertimento: e la presenza del 26enne artista originario di Carrara, noto all’anagrafe col nome di Filippo Maria Fanti, sarà anche l’occasione per il diretto interessato di presentare il suo nuovo singolo ma anche di cantare ancora una volta per zia Mara il brano “Ovunque sarai” che aveva avuto un discreto apprezzamento durante la kermesse festivaliera di inizio febbraio.

CHI È LA NONNA DI IRAMA ALLA QUALE È STATA DEDICATA LA CANZONE DI SANREMO 2022

E proprio alla canzone che Irama aveva portato in gara sul palcoscenico del Teatro Ariston è legata una storia molto toccante che molti hanno scoperto non solamente dalla dedica che l’artista ha fatto al termine di un’esibizione ma anche grazie alla sua rivelazione: “Ovunque sarai” infatti è stata idealmente dedicata dal cantautore e oramai ex rapper a sua nonna. Ma chi era la signora Adriana Marciò e come mai Fanti ha deciso di partecipare a Sanremo con un pezzo che ricorda la donna originaria di Pontremoli (in provincia di Massa-Carrara)? In realtà la canzone può essere letta più in generale come un pensiero rivolto a tutti quei cari che non sono più tra noi e in questo caso particolare alla nonna materna di Irama apprezzata insegnante di lettere presso le scuole medie “Ferrari” del piccolo centro della Lunigiana.

“OVUNQUE SARAI” DI IRAMA DEDICATA A NONNA ADRIANA: “LA PORTERO’ SEMPRE DENTRO E…”

A quanto sappiamo, la signora Adriana assieme al compianto marito erano persone molto apprezzate dalla loro comunità e ancora oggi vive nel ricordo di chi li ha conosciuti. “Mi ricordo che la scrissi in Salento” aveva rivelato Irama sui social a proposito della canzone sanremese, raccontando di quando era stato sul tetto di una casa e, guardando il cielo, aveva avuto l’ispirazione. “Pensavo a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro e tento di raccontarla sul palco di Sanremo” aveva proseguito. Tra l’altro forse non molti ricordano che, durante la sua partecipazione ad “Amici”, Irama scrisse alla nonna scomparsa una lettera nel 2018 e dedicandole anche “Un respiro”.

Tuttavia, come è emerso da una recente intervista concessa al “Corriere della Sera”, l’artista toscano non vuole svelare i motivi che l’hanno portato a scrivere una canzone per ‘nonna Adri’: “Le canzoni vengono indossate dalle persone e quando non ci sarò più io rimarranno le mie parole indossate da altri” ha spiegato Irama, aggiungendo di non aver subito detto che la canzone era per la nonna in modo da non “cercare la notizia o essere paraculo, postai quella foto con mia nonna senza dire chi fosse, ma preferisco non raccontare altro”. Insomma una perdita che ha segnato molto il diretto interessato e pare anche i suoi fan tanto che, come svelato dal diretto interessato, “una sera in un locale una ragazza mi ha detto che la canzone la riporta alla morte del padre per cui mi ama e mi odia allo stesso tempo…”.



