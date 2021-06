Adriana Martino/ La cantante compie 90 anni: dalla lirica al cabaret

Chi è Adriana Martino?

Adriana Martino è la sorella maggiore di Miranda Martino. La cantante, nata nel 1931, compirà 90 anni il prossimo 26 luglio. Cantante dall’estrema versatilità e dalla personalità molto forte, Adriana Martino ha avuto una carriera molto peculiare: cantante lirica, cantante di cabaret, insegnate di canto al’Accademia nazionale Silvio d’Amico, autrice e regista teatrale. Nel 1965 Adriana Martino prendere parte al film-opera, con la direzione di Herbert von Karajan e la regia di Franco Zeffirelli, sulla “Bohème” in cui interpreta Musetta. “L’incontro con von Karajan è avvenuto molto prima, con un’audizione che il maestro Siciliani mi fece fare alla Scala. Von Karajan mi fece cantare cinque arie d’opera. Così è iniziata la nostra collaborazione durata per molti anni”, ha raccontato la Martino a Momus il caffè dell’Opera su Rai Radio 3.

Adriana Martino: la carriera versatile grazie al marito

Adriana Martino è stata sposata con Benedetto Ghiglia, musicista e compositore che scriveva molto per il teatro. “Grazie a lui ho cominciato cosa dovevo fare tecnicamente per passare dalla voce impostata alla voce appoggiata. Per cui a un certo punto mi sono inventata di fare la cantante di cabaret”, ha raccontato la Martino a Rai Radio 3. I due artisti hanno avuto una figlia, Valentina, oggi attrice di teatro. Miranda Martino deve l’inizio della sua carriera alla sorella Adriana. La famiglia Martino, infatti, si trasferì a Roma, quando le due sorelle erano ancora molti piccole: “Sono qui solamente per Adriana, è stata lei a fare tutto. Ha deciso che dovevo fare il concorso per entrare a Sanremo”, ha raccontato Miranda a Oggi è un altro giorno.

