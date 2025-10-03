Gianni Ippoliti è sposato da diversi anni con Adriana Petrucci ma negli anni l'uomo è riuscito a ritagliarsi una grande privacy.

Adriana Petrucci è la moglie di Gianni Ippoliti, uno dei concorrenti della trasmissione tv Tale e Quale Show, programma Rai che andrà in onda venerdi 3 Ottobre 2025. Parliamo di uno dei conduttori che più ha fatto la storia della tv italiana e anche nel suo caso c’è grande curiosità per conoscere meglio la vita del noto conduttore.

Gianni Ippoliti ha 75 anni ed ha vissuto una vita intera nel mondo dello spettacolo, e dell’uomo si sa davvero ben poco; se talvolta lo abbiamo visto raccontare di gossip e scherzare sulla vita privata dei colleghi non si può dire lo stesso per quel che riguarda la sua vita privata, realizzata in totale riserbatezza. Su di lui sappiamo ben poco.

Solo una volta in passato ha raccontato che gli affibbiarono una liaison con la nota attrice Stefania Sandrelli, era il 1976 e lui ha ironizzato sottolineando che non c’era nulla di vero, gli scattarono una foto e subito i giornali si scatenarono e forse anche per questo Gianni ha sempre preferito mantenere un totale riserbo sulla sua storia d’amore.

Gianni Ippoliti ha figli con Adriana Petrucci? Ecco la verità

Gianni Ippoliti è sposata con Adriana Petrucci ma praticamente questo è tutto quello che sappiamo e non c’è altro. La donna è una docente universitaria ma l’uomo ha sempre preferito escludere totalmente la sua vita privata dal lavoro e per questo evita di parlarne, in tutti i modi. La donna è una docente e più volte si è provato a sapere qualcosa in più ma senza risultati.

Osservando anche i canali social dell’uomo non c’è alcun dettaglio e indizio che riguardo la sua vita privata e l’uomo tende a non far sapere nulla a riguardo, sui social vediamo dettagli e video del suo lavoro ma nient’altro e questo riguarda sia per la moglie che per i figli e Gianni Ippoliti è stato abile negli anni a non far trapelare nulla.

Visto che parliamo di un conduttore con oltre 40 anni di carriera appare palese che questa sia una scelta ben precisa da parte della sua famiglia e per questo va rispettato.