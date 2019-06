Adriana Riccio, chi è?/ Fidanzata di Flavio Insinna: stregato durante “Affari tuoi”

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna. Il noto presentatore televisivo da circa tre anni ha un nuovo amore, ritrovando il sorriso al fianco della fidanzata. Lei si definisce molto sportiva e, dopo anni di “solitudine” ha fatto breccia nel cuore dello showman. Il loro incontro è avvenuto negli studi di Affari tuoi nel 2016, così come si legge su Dagospia. Durante quella occasione, lei partecipava come concorrente del Veneto ed ha concluso la sua esperienza televisiva vincendo 36mila euro e stregando Insinna. Secondo alcune curiosità, pare che la coppia starebbe insieme da oltre due anni, ma la relazione sarebbe stata tenuta segreta per evitare pettegolezzi e chiacchiere, soprattutto in un momento professionale molto delicato per il conduttore dell’azienda di Viale Mazzini. Alberto Dandolo a tal proposito, ha voluto “insinuare” alcuni dubbi, tanto da postare una serie di perplessità tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna?

Ecco cosa scriveva Alberto Dandolo all’epoca sulla relazione amorosa che lega Flavio Insinna ad Adriana Riccio. “Ma siamo sicuri che dietro questo mitologico “fidanzamento” non ci sia lo zampino di qualche addetto stampa con la passione per il prosecco che sta cercando di riabilitare mediaticamente (ma maldestramente!) il fumantino conduttore che presto perderà’ il posto di un tal Fabrizio Frizzi, l’uomo più mite, perbene e amato che la TV italiana abbia mai conosciuto? Ah, non saperlo…”. Dopo il grande scandalo sollevato da Striscia la Notizia, in riferimento ai fuorionda con protagonista il conduttore, aveva preferito stare lontano dal piccolo schermo per un po’ di mesi. Ma cosa conosciamo della fidanzata Adriana? Poco, molto poco. Viene a Mirano e che ha 40 anni, nella vita lavora come istruttrice di taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali proprio partecipando con questa disciplina. Nell’agosto del 2016 Insinna, aveva annunciato le nozze con Mariagrazia Dragani, poi annullate. “Non sono fidanzato e sono sereno – aveva raccontato poco dopo l’addio alla giornalista -, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”.

