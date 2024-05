Adriana Riccio, chi è fidanzata Flavio Insinna/ Da Affari Tuoi all’amore: “è la mia grande forza”

Chi è Adriana Riccio, la compagna e fidanzata di Flavio Insinna? L’attore e conduttore televisivo è legato da tantissimi anni ad Adriana, una donna lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo anche se il loro primo incontro è stato proprio grazie alla tv! Classe 1976, Adriana è nata a Mirano, comune di Venezia nel Veneto. Proprio la sua regione è stato il là per partecipare come concorrente al noto game show “Affari tuoi” che Flavio Insinna ha condotto per diverse stagioni in Rai. Adriana, infatti, ha partecipato come rappresentante della sua regione, il Veneto, e durante questa avventura televisiva ha conosciuto il suo Flavio. La storia d’amore tra i due è iniziata proprio in tv, ma Adriana nonostante la grande fama e popolarità del conduttore non ha mai avuto mire o interesse a lavorare o farsi conoscere nel mondo dello spettacolo.

Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna/ Lui: "Quando non c'è si spegne tutto e poi..."

Da sempre timida, riservata e discreta, anche dopo la conferma da parte di Flavio Insinna della loro relazione, Adriana ha preferito tenersi ben lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione continuando a fare la sua vita e tutelando la sua privacy.

Adriana Riccio e Flavio Insinna tra matrimonio e figli: tutta la verità

L’amore tra Flavio Insinna e Adriana Riccio prosegue a gonfie vele. I due oramai fanno coppia fissa dal 2016, anno della partecipazione della donna al programma di successo “Affari tuoi”. Da allora stanno insieme anche se per un certo periodo hanno cercato di tenere ben lontana la loro relazione dal clamore mediatico e dagli occhi indiscreti del gossip. Una volta ufficializzata la storia, Flavio Insinna in diverse occasioni ha parlato della compagna rilasciando parole di grande amore ed affetto. “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definirla” – ha detto il conduttore che ha aggiunto – “quando va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto”.

Lucio Battisti, Teche teche show, Rai 1/ Diretta: oggi come allora, tutti cantano i successi del paroliere!

L’assenza di Adriana Riccio si fa sentire tantissimo nella vita di Flavio Insinna che vive della sua luce. “Quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce” – ha aggiunto il conduttore che si è aperto parlando anche di figli e matrimonio. “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo” – ha detto Flavio Insinna parlando della possibilità di diventare papà un giorno precisando – “temo che non sarei all’altezza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA