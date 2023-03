Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna/ “Emana luce”

Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, conduttore dell’Eredità. I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del game show“Affari Tuoi”: Adriana, campionessa di taekwondo, nel febbraio 2016 ha partecipato al celebre programma “dei pacchi” accettando la proposta di 36.000 euro. Adriana è nata a Mirano, in Veneto, nel 1976. In passato ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali.

“È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce: Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta”, ha detto Flavio Insinna parlando di Adriana, come riporta il Corriere della Sera.

Adriana Riccio e Flavio Insinna: un amore lontano dai riflettori

Flavio Insinna e la compagna Adriana Riccio sono estremamente riservati e vivono la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Ogni tanto sui social arrivano dediche romantiche: “Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita”, ha scritto Adriana Riccio sul suo profilo Instagram in occasione del 55esimo compleanno di Flavio Insinna. Prima di incontrare Adriana, Flavio Insinna ha avuto una relazione con Mariagrazia Dragani, autrice tv. I due si erano conosciuti proprio negli studi della Rai quando all’epoca lui presentava “Affari Tuoi”, mentre la donna era la collaboratrice di “Che Tempo Che Fa”. I due erano arrivati a un passo dalle nozze, con tanto di pubblicazioni, ma all’ultimò tutto saltò.

