Adriana Riccio, compagna Flavio Insinna/ Dopo Mariagrazia Dragani “colpo di fulmine”

Flavio Insinna torna in tv ospite dell’amico e collega Carlo Conti e il pensiero di tutti vola subito alla sua blindatissima vita privata. Di lui sappiamo davvero molto poco se non che è innamoratissimo della sua compagna Adriana Riccio, e che di lei si è invaghito proprio tra i corridoi di Affari Tuoi. La trasmissione gli ha regalato dolori (le famose polemiche per via della sua reazione a telecamere spente) ma anche delle gioie visto che ha trovato l’amore con la ex concorrente che partecipò in rappresentanza del Veneto e vinse 36.000 euro. Al momento sembra che non ci sia il matrimonio all’orizzonte, almeno non ufficialmente, anche che chi conosce il gossip sa bene che in passato proprio Flavio Insinna è stato fidanzato per diverso tempo con l’autrice tv Mariagrazia Dragani.

Flavio Insinna/ "L'eredità? Cerchiamo di offrire distrazione agli spettatori"

Adriana Riccio, compagna Flavio Insinna, chi è e cosa fa nella vita?

I bene informati giurano che i due si sarebbero anche dovuti sposare ma alla fine non solo non lo hanno fatto ma hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Lui stesso commentò: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. A quanto pare in suo soccorso è arrivata proprio Adriana Riccio. I due si amavano dal 2016, ma solo nel 2018 hanno deciso di comunicarlo al mondo per poi tornare nel loro silenzio a prendersi cura della loro privacy. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che la compagna di Flavio Insinna è una campionessa di arti marziali, istruttrice di taekwondo e durante la sua carriera ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa specialità.

LEGGI ANCHE:

Flavio Insinna/ “Fede per me è 'Sia fatta la tua volontà', ogni giorno dono di Dio"Flavio Insinna/ “Il pranzo è servito? Qualche innovazione ma nella continuità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA