Adriana Riccio, compagna Flavio Insinna/ Galetto fu il “pacco” di Affari tuoi…

Adriana Riccio chi è? La compagna di Flavio Insinna ormai da quattro anni. I due stanno sempre molto lontani dai riflettori e dal gossip, temono i social e rimangono spesso nell’ombra ma questo non significa che si amino altri. Ma chi è Adriana Riccio e dove è nata la loro storia d’amore? Quarantenne, originaria del Veneto, ma dai colori scuri e mediterranei, è lei la donna che ha fatto girare la testa a Flavio Insinna. La giovane nata a Mirano vive a Venezia e la sua grande passione sono le arti marziali visto che nella vita fa un’istruttrice di taekwondo. Gli esperti di questa disciplina riconoscono in lei anche una Campionessa che è riuscita a portare a casa la medaglia bronzo ai Mondiali proprio nella disciplina che le è tanto cara.

Adriana Riccio, chi è la compagna Flavio Insinna e come ha conosciuto il conduttore?

Galeotto per Adriana Riccio e Flavio Insinna è stato il pacco di Affari Tuoi. Ebbene sì, proprio la trasmissione che ha fatto finire nella bufera il conduttore, ha permesso ai due di conoscersi e far scoccare il colpo di fulmine. Nel febbraio del 2016 Adriana ha preso parte alla famosa trasmissione come concorrente del Veneto dove vinse 36 mila euro e, a quanto pare, anche l’amore del conduttore che ha confermato che il loro è stato davvero un colpo di fulmine. In tempi non sospetti lo stesso Flavio Insinna aveva spiegato: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. Il conduttore sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio, rivelerà come è stato questo anno in coppia con lei?



