Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna/ “Appena l’ho vista ho perso la testa”

Flavio Insinna grande protagonista della fiction Rai “A muso duro”, ma c’è grande curiosità di conoscere il celebre volto televisivo anche nel suo privato. E in questa sfera facciamo la conoscenza di Adriana Riccio, sua fidanzata da ormai sei anni. Era il 2016, infatti, quando le loro strade si unirono, per non dividersi più: andiamo a scoprire chi è la donna che ha stregato il conduttore de “L’eredità”…

Adriana Riccio e Flavio Insinna si sono incrociati per la prima volta sul set di “Affari tuoi”. La bella giovane è stata una concorrente del game show, in rappresentanza del Veneto, e scattò immediatamente il colpo di fulmine per entrambi. Questo quanto confermato del resto dalla lunga durata del rapporto, ogni giorno più florido del precedente, per la gioia dei fans di Insinna…

Flavio Insinna preferisce mantenere la sua storia d’amore con Adriana Riccio nella sfera della privacy, ma non sono mancate alcune dichiarazioni legate alla relazione. In una recente intervista, il volto de “L’eredità” ha spiegato che la sua fidanzata è una donna che gli dà una forza che non riesce a definire. “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. L’amore con Adriana Riccio permette a Flavio Insinna di sentirsi in pace con tutti e ha inoltre evidenziato che non è e non sarà mai al livello della sua compagna. “Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”, ha concluso l’amato conduttore tv.

