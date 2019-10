Adriana Riccio fidanzata FIavio Insinna/ Ex concorrente: “storia iniziata in segreto”

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, il conduttore ed attore ospite della nuova puntata di Domenica In, il contenitore televisivo di successo di Mara Venier. Da sempre restio a parlare della sua vita privata, chissà che questa volta il simpaticissimo Insinna non si sbottoni raccontando qualcosina in più della nuova compagna con cui è felicemente legato da diverso tempo. Su Adriana si conosce davvero poco; possiamo dirvi con certezza che è nata a Mirano, comune in provincia di Venezia, ed ha 40 anni. E’ un’istruttrice di taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali. Un amore, quello tra Flavio e Adriana, nato in silenzio e lontano dal clamore mediatico come del sempre ci ha sempre abituati il conduttore de L’eredità e Affari Tuoi. La donna è arrivata nella vita di Insinna dopo la separazione dalla giornalista Mariagrazia Dragani con cui il conduttore avrebbe dovuto sposarsi nell’agosto del 2016. La coppia, infatti, aveva annunciato anche le nozze con tanto di pubblicazioni nel comune di Milano, ma la cosa è poi sfumata, anche se Insinna non ha mai voluto spiegare i motivi di questa scelta.

Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna: ex concorrente di Affari Tuoi

“Non sono fidanzato e sono sereno” così parlava Flavio Insinna qualche tempo dopo la fine della storia d’amore con la giornalista Mariagrazia Dragani – “ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. Sembrerebbe che l’occasione giusta è arrivata questa volta con Adriana Riccio, la 40enne di Mirano che è riuscita a far battere nuovamente il cuore del conduttore televisivo. La donna in passato è stata anche concorrente di Affari Tuoi; per la precisione Adriana ha partecipato nel febbraio del 2016 come concorrente della regione Veneto, la sua regione di appartenenza. In quell’occasione entrambi erano single e proprio negli studi Rai sarebbe scoccata la curiosità che li ha portati a conoscersi al di fuori e a fidanzarsi in gran segreto da circa due anni!

