Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Cinque anni d’amore dopo l’incontro in tv..

Flavio Insinna è fidanzatissimo o, meglio, è molto “accompagnato” visto che ormai da cinque anni sta al fianco della sua bella Adriana Riccio. Molti la conosceranno per la sua partecipazione ad Affari Tuoi ormai nel lontano 2016 mentre molti altri se la ricordano proprio perché da quella scalata tra i pacchi della trasmissione di Rai1 e tra una chiamata e l’altra del Dottore, conduttore e concorrente si sono innamorati. Nel 2016, Adriana ha partecipato come concorrente al programma in nome della Regione Veneto e portandosi a casa un premio in gettoni d’oro di 36 mila euro. La coppia ha tenuto il loro amore in segreto per diversi anni prima di uscire allo scoperto, nel 2018, proprio per via dell’insistenza del gossip e dell’inizio dei pettegolezzi.

Chi è e cosa fa nella vita Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna?

Ma chi è Adriana Riccio e cosa fa nella vita la compagna di Flavio Insinna? La donna non fa parte del mondo dello spettacolo ma è una campionessa di arti marziali, istruttrice di taekwondo e durante la sua carriera ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa specialità. La donna è arrivata nella vita di Flavio Insinna dopo la fine della sua relazione con l’autrice tv Mariagrazia Dragani con la quale è arrivato addirittura ad un passo dal matrimonio salvo poi tornare indietro. Nessuno dei due ha spiegato il motivo all’epoca ma Flavio Insinna aveva commentato la sua vita privata spiegando: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. Adriana lo avrà saputo prendere? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA