Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna?/ “Conosciuto ad Affari Tuoi” ma zero gossip

Adriana Riccio sarebbe la fidanzata di Flavio Insinna, il conduttore pronto a sedere nella giuria de “Il Cantante Mascherato”, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Un amore importante quello nato tra Adriana e il conduttore de L’Eredità che sta vivendo un periodo rilevante della sua vita lavorativa. Dopo il grande successo del quiz show pre-serale di Raiuno, infatti, Flavio ha accettato di partecipare come giurato nella nuova sfida di Rai1: il format coreano che, dopo aver conquistato il resto del mondo, approda per la prima volta nella tv italiana. Tornando ad Adriana i due si sarebbero incontrati per la prima nel 2016 durante il programma Affari Tuoi. Proprio così, Adriana ha partecipato al seguitissimo quiz show come rappresentante della Regione Veneto e in quell’occasione è riuscita a portare a casa un montepremi di 36 mila euro.

Chi è Adriana Riccio, la presunta compagna di Flavio Insinna

Una partecipazione che ha sicuramente cambiato la vita di Adriana Riccio che, non solo ha portato a casa un montepremi di 36 mila euro, ma ha avuto anche la possibilità di conoscere Flavio Insinna. Non è dato sapere come i due si siano innamorati, visto che la coppia non ha mai rilasciato dichiarazioni e preferisce mantenere un profilo basso lontano dalle telecamere e dal gossip. Di Adriana peraltro si conosce davvero poco: la donna dovrebbe avere circa 40 anni e viene da Milano. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul suo conto, Adriana è una maestra di taekwoodo e durante la sua carriera è riuscita a partecipare anche ai Mondiali dove si è distinta portando a casa una prestigiosa medaglia di bronzo. Dopo i successi professionali, Adriana avrebbe trovato anche l’amore accanto a Flavio Insinna al punto da far vociferare che il conduttore fosse prossimo al matrimonio. Nozze poi saltate all’improvviso, ma i due dovrebbero essere ancora legati ed innamorati.

Massimo riserbo sulla vita privata

Adriana Riccio sarebbe entrata nella vita del conduttore Flavio Insinna da oltre tre anni ma entrambi avrebbero preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione. A diffondere l’indiscrezione sulla nascita della loro presunta storia d’amore – avvenuta proprio grazie alla trasmissione Affari Tuoi – era stato il portale Dagospia. Il gossip però non era stato mai smentito né confermato da nessuno dei due diretti interessati, come riferisce Fanpage.it. Era l’estate del 2020 quando sul portale di Roberto D’Agostino si leggeva: “I due tengono la relazione nascosta ma pare stiano insieme da almeno un anno…”. D’altro canto, il noto conduttore Rai di rado ha fatto accenni, anche in passato, alle sui precedenti relazioni sentimentali. Era il 2016, come rammenta sempre Fanpage, quando Insinna commentò: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. E’ probabile che poco dopo l’occasione giusta sia arrivata proprio con la partecipazione di Adriana Riccio alla trasmissione Affari Tuoi. E a chi più tardi tentò di saperne di più sul suo privato, Insinna chiosò seccamente: “Vivo con mamma? Sono gay? Mi sposo? È roba della mia vita”.



