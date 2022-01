Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ “Gli amori si rimpiccioliscono se…”

C’è anche Flavio Insinna tra gli ospiti della puntata di oggi, 23 gennaio 2022, a Domenica In. Il conduttore porterà la sua allegria nel programma di Mara Venier, cogliendo l’occasione per entrare in clima Festival di Sanremo dal momento che proprio lui a fine mese sarà alla guida di uno Speciale Eredità dedicato alla kermesse dell’Ariston. Letta così appare scontato che Insinna – non essendo protagonista di un’intervista – non rilascerà notizie inerenti la sua vita privata e la sua fidanzata Adriana Riccio. Quando si parla di Mara Venier, però, l’agguato – ovviamente in senso bonario – è sempre dietro l’angolo. La proverbiale curiosità della padrona di casa e il suo senso della notizia possono infatti sfornare un gossip da un momento all’altro. Anche stavolta Mara Venier potrebbe tentare il colpaccio, ma sarà difficile penetrare le difese del collega…

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna

Proprio Flavio Insinna una volta ha spiegato perché non è solito parlare della sua vita privata e in particolare della sua fidanzata, Adriana Riccio: “I poeti affermano che gli amori si rimpiccioliscono a parlarne tanto”. Una decisione assunta dunque consapevolmente, quella del conduttore, deciso a proteggere il più possibile la propria sfera privata. Ma cosa sappiamo di questo amore? Intanto che i due si sono conosciuti sul set di Affari tuoi nel 2016. Qualche anno fa infatti Adriana prese parte al programma nelle vesti di concorrente, in rappresentanza del Veneto, e da lì scattò la scintilla. La donna, classe 1976, sembra aver abbracciato in toto l’approccio riservato del compagno, se è vero che di lei sappiamo ben poco se non della sua passione dello sport, praticato anche a livello agonistico. All’orizzonte per il momento non sembrano esserci né nozze né figli, chissà che la coppia non possa cambiare idea in futuro…

