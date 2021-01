Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Insieme dal 2016, ma…

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, conduttore e giurato della seconda edizione de Il cantante mascherato su Rai1. Innamorati più che mai, Adriana e Flavio sono usciti allo scoperto da pochi anni visto che solo nel 2018 hanno ufficializzato la loro relazione postando di tanto in tanto anche delle foto insieme. Una scelta in parte obbligata visto che da tempo circolavano indiscrezioni, ma ad un certo punto il conduttore di Affari Tuoi non ha potuto fare altro che confermare l’amore per la bella Adriana. In realtà Adriana e Flavio si amavano dal 2016, ma solo nel 2018 hanno deciso di comunicarlo al mondo seppur la coppia vive la propria storia d’amore ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Una decisione legata al carattere schivo e riservato di Adriana, ma anche di Flavio Insinna che in rarissime occasioni si è sbottonato rivelando particolari sulla sua vita privata.

Chi è Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna

Ma chi è Adriana Riccio, la compagna di Flavio Insinna? La donna non fa parte del mondo dello spettacolo anche se galeotta è stata proprio la televisione visto che Adriana ha conosciuto il conduttore partecipando come concorrente ad una puntata del programma di successo “Affari tuoi”. Nel 2016, infatti, Adriana ha partecipato come concorrente al programma rappresentando la Regione Veneto e portandosi a casa un premio in gettoni d’oro di 36 mila euro. Dallo studio di Affari Tuoi alla vita reale il passo è stato breve, visto che Adriana e Flavio cominciano a conoscersi lontani dai riflettori e dal gossip. La coppia ha tenuto il loro amore in segreto per diversi anni prima di uscire allo scoperto. Per quanto concerne la vita privata, Adriana è una campionessa di arti marziali, istruttrice di taekwondo e durante la sua carriera ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa specialità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA