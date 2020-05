ADRIANA RICCIO, FIDANZATA FLAVIO INSINNA/ L’ex concorrente veneta di ‘Affari tuoi’…

Pubblicità

Il primo incontro tra Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna, e lo stesso conduttore sarebbe avvenuto nel 2016, durante la sua partecipazione al programma Affari tuoi come concorrente per la regione Veneto. Da quel momento in poi, i due sono inseparabili: dev’essersi trattato di un colpo di fulmine, di amore a prima vista, dal momento che è proprio nel contesto della trasmissione, senza mai essersi incontrati prima, che i due hanno deciso di mantenersi in contatto e continuare a frequentarsi. Della loro storia, tuttavia, non si sa molto; Insinna, infatti, tende a tenere tutto per sé. La coppia sembrerebbe molto unita, nonostante il fatto che i due siano impegnati in mestieri diversi e vivano in regioni diverse. Adriana, infatti, è un’istruttrice di Taekwondo originaria di Merano, sempre nel Nord Italia. Sporadiche le sue comparse sotto ai riflettori, che si limitano per lo più a qualche evento nel mondo dello sport. Come quella volta in cui ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali nella sua disciplina…

Chi è Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna

Adriana Riccio, 40enne, ha conosciuto Flavio Insinna precisamente nel febbraio 2016. La sua esperienza ad Affari tuoi si concluse positivamente, e non solo perché riuscì a portare a casa 36mila euro: fu proprio durante la trasmissione, infatti, che con Flavio scoccò la scintilla. La loro storia d’amore è stata anche caratterizzata da una polemica scatenata dal giornalista Alberto Dandolo, poi risoltasi senza un intervento diretto da parte dei due. Non è un caso, possiamo dire, che questa relazione sia stata e sia ancora tenuta segreta o comunque il più possibile nascosta, salvo qualche indiscrezione che – malgrado l’intento degli interessati – viene a galla da sola.



