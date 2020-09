Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ “Non c’è fine, c’è solo infinita passione”

Trovare notizie su Adriana Riccio sul web non è cosa semplice. Di lei sappiamo che è la fidanzata di Flavio Insinna e che il loro è stato un amore nato in modo inaspettato e proprio in uno studio televisivo: lei era la concorrente, lui il conduttore. Una favola moderna, insomma. Ciò che però più piace di questa coppia è la loro ‘timidezza’. Nonostante il loro amore sia sbocciato poco tempo dopo l’incontro in studio, i due hanno preferito confermate la loro relazione solo anni dopo. E oggi, che da tempo si conosce la loro storia, Flavio e Adriana continuano a preferire una forte distanza dal gossip. Non ci sono riflettori puntati sulla coppia o, almeno, loro riescono a renderla quanto più riservata possibile. Eppure dal web, di tanto in tanto, arrivano dediche romantiche per l’altro.

Adriana Riccio e la dedica d’amore a Flavio Insinna

“Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita“ ha scritto Adriana Riccio sul suo profilo Instagram in occasione del 55esimo compleanno del suo fidanzato Flavio Insinna. Non si trovano invece dediche d’amore sul profilo Instagram del conduttore che preferisce, invece, tenere la sua vita privata e amorosa lontano dal gossip. Ma cosa sappiamo di Adriana Riccio? La donna è originaria del Veneto e, più precisamente, di Mirano, ma vive a Venezia. Ha 40 anni ed è una grande appassionata oltre che campionessa di arti marziali. Infatti nella vita Adriana è un’istruttrice di taekwondo, disciplina per cui ha anche vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali.



