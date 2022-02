Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna/ Un amore nato negli studi Tv

Innamorarsi sul posto di lavoro non è poi così impossibile, anzi è più diffuso di quanto si possa pensare. Stare a stretto contatto per diverse ore nel corso della giornata fa nascere un affiatamento che può diventare via via sempre più importante può portare a provare sentimenti che vanno al di là di quello che può accadere tra i colleghi. I personaggi famosi non fanno eccezione, ma anzi sono diversi gli esempi che testimoniano quanto questo possa accadere. È il caso, ad esempio di Amadeus e Giovanna Civitillo, che si sono conosciuti mentre entrambi lavoravano a “L’Eredità“, ma anche dell’attuale conduttore del quiz di Raiuno, Flavio Insinna.

Pur essendo particolarmente attento a tenere la sua vita privata lontana dai curiosi, l’artista è ormai fidanzato da qualche anno. Il primo incontro con la sua attuale compagna, Adriana Riccio, risale al 2016, periodo in cui lui era alla guida di “Affari Tuoi“. Lei, in realtà, era una concorrente in rappresentanza del Veneto e ha fatto scattare in lui un colpo di fulmine, subito ricambiato.

Adriana Riccio e il rapporto con il fidanzato Flavio Insinna: un amore fortissimo

Raramente Insinna rilascia interviste in cui parla della sua vita privata, ma proprio per questo quando accade acquistano ancora più valore. E in passato si è soffermato a parlare di quanto sia importante per lui la sua Adriana: “È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce: Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.

Nonostante il forte legame che c’è tra loro, il matrimonio non sembra essere nei loro piani. I due stanno bene così e sembrano non avvertire la necessità di suggellare questo rapporto con quello che definiscono un contratto.



