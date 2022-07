Adriana Russo, ex di Pippo Baudo/ “Non l’ho mai dimenticato…”

Adriana Russo e la storia d’amore con Pippo Baudo: “E’ sempre il mio grande amore”

Tra le ex di Pippo Baudo c’è senz’altro Adriana Russo, che ebbe una lunga storia d’amore con il celebre conduttore televisivo quando aveva ventisette anni. La coppia si è separata sul più bello, quando ormai i due sembravano ad un passo dal matrimonio. In una interessante intervista rilasciata al magazine Grand Hotel, l’ex di Baudo ha ricordato con commozione i tempi trascorsi insieme al conduttore, svelando anche qualche pentimento personale. “Sono passati tanti anni da quando arrivai quasi alle nozze con Pippo Baudo … Ma in tutto questo tempo io non l’ho mai dimenticato. Pippo è stato ed è ancora oggi il più grande amore della mia vita”, le sue parole.

Tiziana e Alessandro, figli di Pippo Baudo/ "Papà ha la sua bella età, ma..."

Adriana Russo sposerebbe Pippo Baudo: “Se potessi tornare indietro…”

Non è chiaro il motivo che abbia portato Adriana Russo e Pippo Baudo a dirsi addio. Ciò che è certo, è che entrambi volevano dedicarsi al lavoro e allo sviluppo della propria carriera. Il loro amore viene descritto importante e passionale dai ben informati e in molti rimasero sorpresi quando Adriana e Pippo Baudo decisero di rompere definitivamente.“Se potessi tornare indietro, si lo sposerei”, ha confidato Adriana Russo, evidentemente spaventata dalla popolarità dell’epoca. “Fino a quando la nostra storia è stata nascosta è stata idiallica, poi la popolarità ha fatto si che fosse difficile da gestire”, ha precisato l’attrice.

LEGGI ANCHE:

Pippo Baudo, figlio segreto lascia Australia per stargli vicino/ "Come sta? È forte…"Pippo Baudo ex marito Katia Ricciarelli/ Perché si son lasciati "Due caratteri forti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA