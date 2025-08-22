Adriana Russo, ex fidanzata di Pippo Baudo, ha fatto delle rivelazioni importanti sulla loro relazione: "Aveva una gelosia morbosa, ecco perché è finita"

A pochi giorni dalla morte di Pippo Baudo, arrivano dichiarazioni inedite da parte di Adriana Russo, ex fidanzata del conduttore. Attraverso le pagine del settimanale Oggi, la donna ha ammesso che la loro è stata una “storia d’amore pazzesca”, con grandi progetti poi andati in fumo per la troppa fretta e per le situazioni sorte anche per la popolarità del conduttore.

Con un tuffo indietro nel tempo, Russo ha raccontato come Pippo, dopo il loro incontro, volesse subito sposarla, al punto che si recò dal padre della donna per chiedere la sua mano. “Voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli.”, ha raccontato nel corso dell’intervista, rivelando che Baudo avrebbe voluto avere ben 5 figli con lei. Ma la sua fretta la spaventò: “Correva, come se avesse una gran fretta.” ha spiegato.

In quegli anni, Pippo Baudo non aveva ancora ottenuto il divorzio dalla sua prima moglie, il che rese impossibile sposare Adriana Russo in chiesa. Tuttavia, il desiderio del conduttore di farla sua moglie era tale che decise di organizzare il matrimonio a Las Vegas. Lì, però, qualcosa cambiò: “È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro”. Adriana, al tempo, era giovanissima, cosa che ebbe un forte peso nel loro rapporto: la donna, nell’intervista, non ha fatto mistero di aver preferito la sua libertà al matrimonio con Baudo. Ma c’è dell’altro: “Lui aveva una gelosia morbosa e ho avuto l’impressione che mi volesse isolare.”, ha dichiarato Russo, spiegando che, quando gli annunciò la decisione di lasciarlo, lui “ci rimase malissimo” e scoppiò a piangere. A stroncare la loro relazione fu, insomma, la troppa fretta e il non averla vissuta con calma, passo dopo passo.