Adriana Volpe è una delle concorrenti della trasmissione Ne Vedremo delle Belle, programma condotto da Carlo Conti che sabato 5 Aprile vedrà in scena la terza puntata del programma. Questo programma vede protagonista alcune showgirl che tornano in tv per sfidarsi, e ci sono cinque modalità di sfida.

Adriana Volpe nasce a Trento il 31 Maggio 1973 e l’abbiamo vista prima come attrice a inizio carriera e poi pian piano è entrata come conduttrice, specialmente in Rai, nel mondo dello spettacolo. Nel 1999 inizia a lavorare a Mezzogiorno in Famiglia, poi l’abbiamo vista in vari show e tra le altre cose nel 2007 è tra i concorrenti di Notti sul Ghiaccio.

Katia Ricciarelli/ "Elodie e Annalisa? Non le distinguo. Alberto Sordi? Mi mandava valanghe di rose rosse"

Nell’ultima puntata di Ne Vedremo delle Belle Adriana Volpe ha perso la sfida contro Carmen Russo sul ballo, ha ricevuto anche qualche elogio con i giudici che hanno fatto notare a più riprese che non era il suo campo ma ha perso comunque lo scontro rispetto ad una ‘ballerina’ come Carmen Russo. Le due si sono affrontate ballando sulle note di APT di Rosè e del noto cantante Bruno Mars.

Gina e Rolando, mamma e padre Patrizia Rossetti/ La morte della madre nel 2010 e le difficoltà con l'uomo

Adriana Volpe fa chiarezza su ciò che è successo a Ne Vedremo delle Belle

Nella classifica della seconda puntata di Ne Vedremo delle Belle Adriana Volpe è uscita nettamente sconfitta e nella classifica finale ha rimediato un pesantissimo ultimo posto. Un solo punto conquistato dalla showgirl, distante persino dal penultimo posto con Patrizia Pellegrino, a quota 5 punti. Ma non solo scarsi risultati ma anche altro.

Nel corso della puntata Adriana Volpe si è sfogata spiegando di aver letto tante fake news, notizie non vere che la riguardavano e caratterizzavano il programma. Adriana ha spiegato: “Sono contentissima di essere qui con voi però mi dispiace che tutti abbiano scritto che voi mi abbiate isolata o che non mi tollerate davvero”.

Patrizia Rossetti, chi è / Ha un compagno? Il divorzio con Rudy Londoni e il retroscena su Berlusconi

Adriana Volpe ha spiegato il suo punto di vista confessando di aver letto cose sgradevoli sul suo conto e spiegando: “Vedere scritto che avete preso le distanze, farmi passare per un’altezzosa che ambisce a vincere e si è distaccata mi ha ferito tantissimo” e infine la donna ha provato a chiarire con Valeria Marini che ha abbandonato il gruppo Whatsapp dopo la prima puntata del programma.