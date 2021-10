Adriana Volpe a Sonia Bruganelli “verità viene a galla”/ “Lei: “anche un’altra cosa”

Lite accesissima tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Grande Fratello VIP 2021. Le due opinioniste sono molto agitate e non se le mandano a dire, lasciando letteralmente di sasso Alfonso Signorini. Il motivo del contendere sono alcune dichiarazioni di Adriana Volpe rilasciate alla stampa. Nello specifico Sonia Bruganelli non ha preso affatto bene questa frase, con cui la Volpe paragonava l’ha paragonata al conduttore Magalli, di cui la Volpe non ha stima: “Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”.

Sonia Bruganelli gela Adriana Volpe in diretta: “Verità a galla? Sì, anche un’altra cosa”

L’ottava puntata del Grande Fratello VIP si rivela fin da subito scintillante con il confronto velenoso tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il botta e risposta tra le due opinioniste è tambureggiante: “Abbiamo superato il limite e la verità viene a galla, le bugie hanno le gambe corte..”, le parole di un’agguerrita Volpe. “Io poi dopo il GF VIP un lavoro, tu non so… spero che con questa pubblicità magari riesci”, risponde la Bruganelli. Che aggiunge: “la verità viene a galla? Sì, anche qualche altra cosa”.

