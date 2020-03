Adriana Volpe abbandona il Grande Fratello Vip/ Video: “Cose importanti da risolvere”

Adriana Volpe ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La decisione è arrivata oggi, 19 marzo, a poche ore dalla diretta che ieri l’ha vista superare un nuovo televoto. La conduttrice ha abbandonato con urgenza la Casa, richiamata da questioni di famiglia di una gravità tale da uscire dal gioco senza ripensamenti. “Oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali.” si legge nel comunicato diffuso attraverso i canali social del Grande Fratello. Poche ore fa, Adriana ha chiesto di parlare con tutti e, riuniti in giardino, ha annunciato la volontà di abbandonare subito la Casa per risolvere alcuni problemi di carattere personale. (Clicca qui per il video)

Adriana Volpe lascia la Casa del Grande Fratello Vip 4: problemi in famiglia per Coronavirus?

In lacrime, Adriana Volpe ha così parlato ai suoi compagni: “Andrà tutto bene, perché andrà tutto bene. Io vi volevo salutare ad uno ad uno ma ora io devo uscire.” ha annunciato. Patrick le ha allora chiesto perché, ma la Volpe ha preferito non scendere nei dettagli: “Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di moglie…. Ho delle cose che devo risolvere davvero importanti.” La conduttrice non ha fatto in tempo a finire che le donne della Casa sono corse ad abbracciarla. Solo alcune ore fa, Adriana Volpe accennava a Patrick di una situazione spiacevole che c’era fuori, a quanto pare di un parente in condizioni di salute non buone. Potrebbe essere stato questo dunque il motivo del suo abbandono. Un motivo a quanto pare legato all’emergenza Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA