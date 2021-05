Adriana Volpe, addio a TV8: pronto sbarco a Mediaset?/ A partire dall’autunno 2021…

Sembra ormai giunta al capolinea l’esperienza di Adriana Volpe in quel di Tv8. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri era stata rilanciata dal Grande Fratello Vip 4, e subito dopo l’esperienza in Mediaset le era stata offerta la conduzione di Ogni Mattina. Il programma, in onda tutte le mattine appunto sull’ottavo canale, è una sorta di clone di Mattino 5, Vita in Diretta, Unomattina e via discorrendo, ed è confezionato ottimamente, con ricchi ospiti e grande professionalità. Peccato però, come sottolinea TvBlog, che probabilmente il target di Tv8 non sia adatto a questo genere di programmi, e l’esperimento, seppur realizzato con estrema cura, non ha quindi funzionato.

Di conseguenza Adriana Volpe chiuderà la sua esperienza a breve, al termine della stagione televisiva (che notoriamente si chiude a giugno per poi riaprire i battenti a settembre), per traslocare altrove. Non si sa se Ogni Mattina proseguirà la sua complicata avventura o se andrà in archivio con l’addio dell’ex Gf Vip 4, fatto sta che quest’ultima sembrerebbe prossima allo sbarco in casa Mediaset.

ADRIANO VOLPE, ADDIO A TV8 E SBARCO IN MEDIASET: A CANALE 5…

A riguardo i colleghi di TvBlog danno il trasferimento con estrema certezza: “Giungono indiscrezioni dal quartier generale di Cologno Monzese che parlerebbero di un prossimo approdo di Adriana Volpe a Mediaset, anzi pare che la cosa sia già fatta”. Ma quando potremo vedere per la prima volta la bella e brava conduttrice trentina presso la tv del biscione? La data è fissata ad un generico autunno 2021, con una serie di impegni “preparatori” che faranno da apripista a programmi di maggiore sostanza nel panorama futuro di Canale 5: “Proprio in trasmissioni di infotainment – prosegue TvBlog – la cui collocazione naturale sarebbe, per esempio, nel pomeriggio della rete ammiraglia di casa Mediaset”. Curioso come Adriana Volpe abbia lavorato sempre alla Rai, con un’esperienza anche a TMC2, ma mai presso la tv di Berlusconi: forse è giunta la volta buona.

