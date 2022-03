Adriana Volpe al veleno su Sonia Bruganelli/ “Il GfVip chi lo vince? Lei! Con il camper più grande…”

Grande fratello vip 6, Adriana Volpe si apre sulla nemica giurata, Sonia Bruganelli

Si fa sempre più vicina la diretta serale della finale del Grande fratello vip e, nell’attesa, Adriana Volpe torna a tuonare contro Sonia Bruganelli, mettendo in discussione la recente dichiarazione con cui quest’ultima lascia intendere che non bisserà il ruolo di opinionista al prossimo Gf vip. L’occasione è un intervento a Casa Chi, web format prodotto dallo stesso conduttore del Gf vip 6 in corso, Alfonso Signorini, dove Adriana dichiara di essere in trepidante attesa del via a L’isola dei famosi 2022 e così esordisce alle spalle di Sonia: “Chi vorrei al mio fianco come opinionista al Gf vip in futuro? Che Sonia non ci sia è tutto da vedere… ti dice ‘non lo faccio più’, ma bisogna vedere i sottotitoli, ‘però sai, sec mi corteggiate…'”. E la stoccata prosegue con qualche parola benevola: “Io ho iniziato la mia avventura con lei e vorrei sempre lei, perché siamo diametralmente opposte e diamo pareri sempre diversi. L’adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo”. Poi, non manca il pronostico al veleno, sulla finale del 14 marzo: “Per me vince Sonia Bruganelli. L’ha vinto lei questo GF, con il camper più grande, con la vacanza a Dubai (si riferisce alla defezione natalizia della Bruganelli e la conseguente sostituzione, al Gf vip, con Laura Freddi nel ruolo di opinionista in studio, ndr)”.

Wendy Kay, mamma Soleil: furiosa con Ainett Stephens/ "Semini odio contro mia figlia"

Adriana Volpe a ruota libera sul Gf vip 6: Soleil Sorge possibile sostituta di Sonia Bruganelli

Incalzata poi sull’ipotesi di una sostituzione possibile di Lady Bonolis nel ruolo di opinionista al reality dei vipponi, Adriana Volpe indica la grande rivelazione dell’edizione in corso del gioco della Casa: “Una Soleil Sorge, perché è diversa da me. Se penso alle scorse edizioni, direi anche Antonella Elia, eravamo il bianco e il nero nella Casa. Poi sono stata anche alle terme con lei”. Spazio anche al fenomeno Miriana Trevisan, tra i gieffini a vantare il più alto numero di nomination e televoti vinti: “Se rimane centrato un personaggio, nonostante gli attacchi, il pubblico fa di tutto per sostenerlo, Miriana in questo ha dimostrato di essere forte e tenace, anche se non sempre precisa con i tentennamenti con Nicola Pisu”. E Manila Nazzaro, a cosa deve il suo lungo soggiorno nella Casa? “Manila ha stupito con i suoi cambiamenti di rotta -Aggiunge la Volpe-, all’inizio era schierata con Raffaella Fico, poi si è spostata con Soleil Sorge. Bisogna vedere se vogliamo giudicare con occhi critici o con occhi della bontà”.

Adriana Volpe "Su Nathaly Caldonazzo gli autori hanno nascosto alcune cose?"/ "Io mi schiero con..."

L’affaire Nathalie Caldonazzo, che vede quest’ultima tacciata da diversi gieffini, tra cui in particolare Alessandro Basciano, di aver superato il limite del bon ton con parole diffamatorie, per l’opinionista lascia un segno chiaro: “Nathalie è piaciuta perché era caustica, eravamo dalla sua parte, poi c’è stato un cambiamento, ne ha dette tante. Che ci sia la gravità della parola in più o in meno, non fa la differenza. Credo si sia pentita anche lei, lo ha detto ‘sono preoccupata’. La verità è che non ci è andata leggera. E dire che gli autori la ovattino non va bene, però, perché le sue esternazioni fuori dalle righe le abbiamo anche sentite”. Spazio, poi, al triangolo della Casa: “Se manca di più il Gf vip a Alex Belli o Alex Belli al Gf vip? Adesso se ne sta sul Mar Rosso, mi manca di vederlo che cammina sull’acqua e lo santifichiamo, lui. Non mi manca il triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran, è chiara l’immagine di Delia entrata come moglie arrabbiata quando moglie non è”. E il riferimento è alla verità che si cela dietro la promessa di nozze di Delia e Alex.

Adriana Volpe difende Miriana Trevisan/ "Ha dimostrato di essere forte e tenace"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA