Adriana Volpe/ “Alex Belli e il triangolo? Ci hanno preso per i fondelli per mesi”

Adriana Volpe è intervenuta in qualità di ospite nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 8 febbraio 2022, sulle frequenze di Rtl 102.5 News ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Inevitabilmente, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha commentato uno dei temi principali del reality, ovvero il triangolo Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge e, come sempre, il pensiero espresso è stato molto diretto: “Questo teatrino va avanti da mesi, ci hanno preso per i fondelli dal giorno 1, stavano recitando secondo me alla grande”.

Su Manuel Bortuzzo, invece, Adriana Volpe ha sottolineato che il nuotatore azzurro ha dimostrato tutto il suo amore per Lulù Selassiè, si è presentato a Cinecittà e, le ha fatto arrivare un aereo. Tuttavia, lei nella puntata di lunedì 7 febbraio ha provato a fare capire a Manuel che la giovane “ha detto anche parole un po’ forti, prendendosela perché Manuel non sarà con lei a San Valentino e dimostrandosi un po’ egoista”.

ADRIANA VOLPE E MARCELLO CIRILLO: “ABBIAMO DORMITO INSIEME!”

Cosa c’è nel futuro di Adriana Volpe? A “Trends&Celebrities” la conduttrice ha dichiarato: “Spero di avere una novità per l’estate, è ancora tutto in alto mare. Intanto mi auguro di avere fatto un buon percorso, cerco di lasciare il segno e di fare del mio meglio. Ogni volta è un’avventura, una grande sfida. Questa per me è stata una grandissima opportunità e vivere il GF a 360 gradi è stato un grande privilegio. Quando ho partecipato io, non si sentivano gli applausi del pubblico in studio e nessuno parlava con noi: non avevamo ospiti che venivano a trovarci”.

Era il periodo del primo lockdown legato alla pandemia di Coronavirus e “quando sono uscita dalla Casa per la prima volta, mi sono davvero resa conto di cosa l’Italia stesse vivendo in quelle settimane. Da Roma alla Svizzera avrò incontrato per strada 4-5 camion e basta, sembrava l’Apocalisse”. Poi, una sorpresa per Adriana Volpe: in collegamento c’era Marcello Cirillo, con cui ha condiviso anni di lavoro. “Sono legatissima a lui, il nostro rapporto è diventato più profondo e va oltre la stima lavorativa. Lui c’è sempre, mi ha sempre dato tanti consigli. Abbiamo fatto anche Pechino Express in coppia e abbiamo dormito insieme”.



