Adriana Volpe “Andrea Montovoli ha un lato oscuro”/ Ecco perché ha lasciato il GF Vip

Andrea Montovoli ha un lato oscuro? Questo è quello che si evince dalle parole che Adriana Volpe ha detto riguardo al suo addio al Grande Fratello Vip 2020 e in molti adesso si chiedono quale sia la reazione che lui ha voluto evitare in casa e, quindi, sotto l’occhio attento delle telecamere. Sulla quarta edizione vip del reality di Canale5 è ormai è calato il sipario ma ancora ci sono delle cose che non sappiamo e dei punti da sviluppare e uno di questi è proprio legato all’abbandono di Andrea Montovoli avvenuto, ad un certo punto, come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan e anche per i coinquilini, come Adriana Volpe, che si erano stretti intorno a lui. Proprio la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ svelando quali fossero i motivi che hanno spinto Andrea Montovoli a lasciare il programma.

ANDREA MONTOVOLI HA UN LATO OSCURO?

In particolare, ammettendo di aver sentito sin da subito la sua mancanza e di essere stata egoista, almeno in un primo momento, a trattenere Andrea Montovoli, Adriana Volpe svela: “C’è stato un momento dove io ho fatto di tutto per cercare di convincerlo a non lasciare la Casa. Eravamo seduti vicino al tavolo da pranzo e ad un certo punto mi disse ‘Adriana io ho bisogno di uscire perché non so più che tipo di reazioni potrei avere all’interno della Casa”. A quanto pare il gieffino ha sentito qualcosa che si era ormai rotto e che poteva spingerlo a reazioni che non erano controllabili: “Ho fatto un percorso immenso qua dentro, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Se resto dentro la Casa potrei avere reazioni di cui poi mi pentirei, potrei non so, spaccare una cosa. A quel punto ho preso un piatto e l’ho lanciato per terra e si è rotto in mille pezzi, gli ho detto ‘Sì è rotto, hai visto? Che è successo? Niente! Al massimo te lo decurtano da cachet, ti prego rimani!“. Alla fine però niente è riuscito a convincerlo. A questo punto spiegherà le sue ragioni?



