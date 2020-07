Adriana Volpe “Anniversario di matrimonio con Roberto Parli”/ Andrea Denver esce e..

Adriana Volpe “Saluto mio marito Roberto Parli”, così la conduttrice a Ogni Mattina volta le spalle al suo ospite Andrea Denver, che non si può avvicinare per via delle restrizioni per il Covid 19, e manda la pubblicità. Il momento dell’intervista al suo compagno di avventura al Grande Fratello Vip 2020 era uno dei più attesi di questa mattina e ci sono volute le 13.00 per gustarci in diretta il loro incontro ma senza alcuno scossone. Lei emozionata ha accolto il suo ospite in studio per una bella chiacchierata ma alla fine, poco prima che lui lasciasse lo studio, lei ci ha tenuto a segnare il terreno smentendo, una volta per tutte, la presunta crisi del suo matrimonio con Roberto Parli. Ma cosa è successo di preciso? La conduttrice ha preso la parola e ha subito rilanciato: “Mi permettete di fare un saluto speciale a mio marito, Roberto Parli, perché oggi è il nostro anniversario”.

ADRIANA VOLPE SALUTA IL MARITO ROBERTO PARLI E…

A quel punto il direttore Roberto Alessi ha sottolineato la bellezza del loro rapporto e anche della figlia Giselle e lei ha sorriso felice con gli occhi che brillavano proprio in attesa di riabbracciarli, molto probabilmente questa sera. Nei giorni scorsi proprio Roberto Parli aveva scritto sui social: “Montecarlo… 03.07.08 , il primo »SI », e lunedì 06.07.20, saranno 12 anni dal vero « SI » a Roma!!! Zucchero, sale e pepe questa è la nostra unione! Buona Anniversario Adry😘😘😘 amore” e lei aveva subito commentato: “il motto è sempre stato 06/07/08 per un amore sempre in crescita”. Va tutto a gonfie vele a quanto pare… buon per loro e per Andrea Denver uscito mentre la sua Adriana era girata di spalle pronta a salutare il marito…



