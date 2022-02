Adriana Volpe appoggia Soleil “È lucida”/ “Alex e Delia? Telenovela recitata male”

In procinto della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6, in onda oggi 24 febbraio 2022, Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha toccato alcuni argomenti scottanti del reality. A stupire, però, sono state le parole dell’opinionista su Soleil Sorge. Nel corso del programma, quella sempre schierata dalla parte dell’influencer è stata Sonia Bruganelli e, anzi, Adriana ha spesso appoggiato chi spesso andava contro di lei, anche per bilanciare la situazione. Questo ha fatto trasparire un disaccordo da parte della Volpe nei confronti di alcuni atteggiamenti di Soleil.

Giucas Casella protagonista di un incidente hot/ Soleil lo stava truccando e...

Nella nuova intervista però, Adriana manifesta il suo pieno sostegno alla Sorge: “Soleil? Ha carattere, non ha mai perso la sua identità. È rimasta lucida in questa situazione. – ha ammesso, aggiungendo – Credo che tra lei e Alex ci siano grande feeling, empatia, dialogo e intesa… Si capiscono con un solo sguardo.”

Soleil scopre frase di Nathaly Caldonazzo "Mai sentita frase più brutta..."/ Scoppia la polemica

Adriana Volpe demolisce Alex Belli e Delia Duran: “Telenovela recitata male”

Non sono state invece parole di stima quelle di Adriana Volpe nei confronti di Alex Belli e Delia Duran, su cui ha dichiarato: “La loro storia sembra essere una telenovela mal scritta e mal recitata.” Non è poi mancata una battuta sul rapporto con Sonia Bruganelli: “In studio io e lei facciamo la ‘lotta’, va bene. L’importante è che ci siano rispetto e stima”. L’opinionista ha poi parlato del vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip, facendo una sua considerazione: “Io ti dico chi ha vinto questa edizione: il triangolo Delia–Soleil–Alex. Come vada vada, loro hanno appassionato. Siamo lì a criticarli, seguirli, infangarli, votarli. Perché Delia è finalista. Per me hanno vinto loro, è la loro edizione.”

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni e Soleil Sorge, scoppia la passione/ Beccate da Basciano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA