Dal calendario sexy alle conduzioni in tv, passando per i reality show e per i salotti televisivi più importanti nel panorama mediatico italiano. Adriana Volpe ha indubbiamente costruito una carriera all’altezza delle sue ambizioni, anche se non sono mancati i periodi difficili nel corso della sua vita privata e professionale. A catalizzare l’attenzione del grande pubblico è stato, ad esempio, il caso mediatico e giudiziario con il collega Giancarlo Magalli. Uno scontro al veleno, protrattosi per anni tra tribunali e dichiarazioni roventi e poi risoltosi con le scuse dello stesso conduttore, che si è assunto la responsabilità in merito ad alcune uscite poco felici nei confronti di Adriana.

Adriana Volpe, stoccata alle colleghe de ‘Ne vedremo delle belle’/ “Mi aumentano l’autostima…”

“Le chiedo scusa, non ho problemi. E’ stato tutto un equivoco”, aveva detto lui a Verissimo. “Nessuno può essere umiliato sul posto di lavoro”, la replica di lei nell’intervista di coppia nel salotto di Silvia Toffanin, che sancì definitivamente una rappacificazione tra lei e Magalli.

Adriana Volpe, l’amore con Dario Costantino mette il periodo difficile alle spalle

E’ una Adriana Volpe più generosa e comprensiva di questi tempi, grazie anche all’amore che è tornato a bussare alla sua porta. Dopo aver superato la fine del suo precedente matrimonio con Roberto Parli (padre della figlie Gisele), la showgirl è tornata a sentire le farfalle allo stomaco con Dario Costantino, un uomo due anni più giovane di lei che ha saputo conquistarla con la gentilezza.

Adriana Volpe rivela la paura dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli/ "Pensavo di rimanere single"

“E’ entrato in punta di piedi e si è accostato con delicatezza”, ha detto la conduttrice al settimanale Gente confermando l’inizio del nuovo amore. Il compagno della Volpe è un uomo di affari e presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; da quando lo ha incontrato Adriana Volpe sente di aver ritrovato la serenità perduta.