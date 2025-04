Adriana Volpe è stata di recente una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle, dove ha mostrato tutta la sua classe ed eleganza nel programma di Carlo Conti anche se la vincitrice è stata Lorenza Mario. Abilissima conduttrice, nasce a Trento nel 1973 e inizia a lavorare come modella in tutto il mondo a partire dal 1990 in poi. Infatti, tocca le passerelle di Tokyo, di Parigi, di Zurigo e di Milano e viene notata dalla televisione italiana, dove prende parte a Scommettiamo che…, dove resta per ben tre stagioni.

Passa poi al cinema dove recita nel 1995 in Croce e delizia e in Viaggi di nozze, mentre storica è stata la sua conduzione a Mezzogiorno in famiglia. Qui lavora fino al 2009 e diventa a tutti gli effetti una delle conduttrici più amate del mondo della televisione tanto che arriva anche ad essere ingaggiata per “Mattina in famiglia“. Nel 2018 arriva a Pechino Express in coppia con Marcello Cirillo, mentre nel 2020 arriva al Grande Fratello Vip, anche se esce prima della fine del programma per via di alcuni problemi familiari che l’hanno costretta ad abbandonare.

Passiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Adriana Volpe. Nata a Trento, si è diplomata al liceo scientifico per poi trasferirsi nella Capitale in modo da lavorare nel mondo della televisione. Ad un certo punto, il matrimonio lampo con Enrico Cangini, noto imprenditore con il quale è rimasta sposata per soli quattro mesi. Otto anni dopo convola a nozze con Roberto Parli e nel 2011 nasce la sua unica figlia Gisele. Eppure, i rapporti familiari finiscono malissimo, dato che non hanno mai vissuto nella stessa casa. Non solo, Adriana Volpe prima del divorzio ha accusato il marito di maltrattamenti psicologici e di minacce.

Adriana Volpe è andata anche a processo con l’ex marito, il quale mentre lei era nella casa del Grande Fratello ha detto: “Sei una z…, quando torni ti rovino la vita“. Insomma, parole terribili che l’hanno poi portata in tribunale. Oggi la conduttrice è felicemente fidanzata con Dario Costantini, 50enne originario di Piacenza e Presidente del CNA. Di lui, la showgirl ha detto che ha gli occhi buoni e che il suo carattere è molto affine al suo, riuscendo a farla sorridere come non succedeva da tanto tempo.