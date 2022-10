Adriana Volpe, chi è la figlia Gisele avuta con l’ex Roberto Parli?/ Fa la spola tra Milano e ..

Verissimo ospita Adriana Volpe: l’opinionista uscente del Grande fratello vip ha alle spalle un matrimonio finito con Roberto Parli

L’opinionista uscente del Grande fratello vip, Adriana Volpe, torna a raccontarsi in tv, ai microfoni della nuova puntata di Verissimo, reduce dalla separazione con Roberto Parli, da cui lei ha avuto la figlia Gisele. Dopo aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori con il gioco condotto da concorrente al Grande fratello vip 4, dove ha dato in pasto al gossip made in Italy la conoscenza con l’allora coinquilino nella Casa, Andrea Denver, indicato dai rumor come il motivo della crisi d’amore a suo tempo preannunciata tra lei e Roberto Parli, la conduttrice tv ha ufficializzato la rottura con l’immobiliarista originario della Svizzera, operante nel Principato di Monaco.

Divergenze inconciliabili nel rapporto a due avrebbero fortemente compromesso il secondo matrimonio di Adriana Volpe, che -ancor prima di unirsi nel 2008 con Roberto Parli – aveva sposato l’imprenditore Chicco Cangini nel 2000, un matrimonio durato solo per pochi mesi.

Adriana Volpe e la distanza con Roberto Parli: la figlia Gisele si divide tra mamma e papà

In un’intervista concessa a Intimità, Adriana Volpe non ha nascosto la sensazione che, a condurla alla scelta della separazione da Roberto Parli, sia stata, tra gli altri problemi, la distanza geografica riscontratasi tra lei e l’imprenditore svizzero: “Chissà, forse in altri tempi, avremmo dovuto prendere la decisione di vivere sotto lo stesso tetto: è difficile fare una vita a distanza. Abbiamo passato tanti anni senza avere il coraggio di cambiare le nostre vite. Nessuno dei due ha ceduto, decidendo di lasciare la sua città, di avvicinarsi all’altro”. La figlia Gisele, di undici anni, non a caso si dividerebbe ora tra mamma e papà, vedendosi costretta a fare la spola tra Milano e Montecarlo, le rispettive residenze di Adriana Volpe e Roberto Parli.

