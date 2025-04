Della sua storia d’amore con l’ex marito Roberto Parli, Adriana Volpe conserva ricordi molto contrastanti. Fa eccezione la figlia Giselle, che rappresenta esclusivamente gioia e amore puro per la showgirl. Adriana Volpe infatti è legatissima alla sua bambina e farebbe carte false per vederla felice. Ha deciso di partecipare a Ne vedremo delle belle anche per farle un regalo, per vederla soddisfatta della sua mamma. Perché in fondo Gisele è felice, se lo è anche Adriana.

E dopo un periodo particolarmente duro anche Adriana Volpe è tornata a godersi la serenità sentimentale – col nuovo compagno Dario Costantini – ed una quotidianità meno tribolata. Merito di Gisele, assicura Adriana. “Nei momenti più difficili mia figlia mi ha dato grandissima motivazione e ha fatto sì che io tirassi fuori il meglio di me. Giorno dopo giorno ci siamo rafforzate, abbiamo una bella complicità e, grazie a lei, ho scoperto molto di me”, le splendide parole della conduttrice ed ex modella.

Adriana Volpe, il legame con la figlia Gisele al primo posto: “Insieme superiamo ogni cosa”

Come dicevamo, in famiglia, non sono stati anni facili. La separazione tra Adriana Volpe e Roberto Parli ha rappresentato una sfida inaspettata per la figlia Gisele, che però con il tempo è riuscita a comprendere. Mamma Adriana è certa che la vicinanza e l’alchimia con la figlia abbiano giocato un ruolo chiave e questo è ciò che le interessa più di qualsiasi altra cosa.

“Ho capito che le difficoltà si possono affrontare e superare. Insieme siamo riuscite a tracciare un percorso di crescita e oggi, dopo tanti sforzi e sacrifici, vedere Gisele serena è un grande successo”, ha detto la Volpe. Oggi nella sua vita c’è Dario Costantino, presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato, un uomo dolce che è entrato in punta di piedi nella vita di Adriana e sua figlia Gisele.

