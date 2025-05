Adriana Volpe ha da qualche tempo un nuovo compagno. Si tratta di Dario Costantini al quale è molto legata ormai da un anno. L’uomo è entrato nella sua vita in seguito alla conclusione del suo matrimonio con l’ex marito Roberto Parli, che è stato condannato per maltrattamenti. Da lui ha avuto la prima figlia di nome Gisele, e come possiamo immaginare, il loro è stato un divorzio difficile e pieno di problematiche.

Adriana Volpe ritrova l'amore grazie alla tv/ "Compagno? Non volevo nessuno, con Dario ho cambiato idea"

La celebre conduttrice che di recente è stata una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle, si era raccontata qualche mese fa a Caterina Balivo nel programma “La volta buona” e durante il talk show aveva svelato di essere fidanzata con Dario Costantini. Subito il pubblico si è chiesto chi fosse il nuovo compagno al suo fianco, che le ha ridato fiducia nell’amore dopo quanto successo con l’ex marito. Andiamo dunque a conoscere l’imprenditore con cui oggi sta portando avanti una bellissima storia d’amore, capace di cancellare i dolori del passato.

Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato per maltrattamenti e minacce/ La sentenza

Adriana Volpe, che lavoro fa il fidanzato Dario Costantini

Dario Costantini, compagno di Adriana Volpe, è un imprenditore che svolge il suo lavoro in campo tecnologico. Classe 1975, viene da Piacenza, città dove è stato Presidente nel CNA per ben dieci anni a partire dal 2007, ruolo che poi lo ha portato fino al 2020 a diventare il presidente del CNA Emilia-Romagna. Si tratta di un uomo estremamente impegnato, che al momento è amministratore delegato di un’azienda che si occupa di climatizzatori, la Costantini Srl. Se tutto si sa sul suo lavoro, al momento non si conoscono i fatti sulla sua vita sentimentale precedente a quella con Adriana Volpe.

Adriana Volpe, chi è: età, figlia, fidanzato Dario Costantini ed ex marito/ "Mi maltrattava e mi minacciava"

La showgirl e conduttrice ha parlato di lui a La Volta Buona spiegando che quando lo aveva intervistato per lavoro era rimasta colpita dai suoi occhi buoni. All’epoca erano insieme solo da pochi mesi: “Dario ha saputo conquistarmi con la sua gentilezza e la sua empatia. Ha portato nella mia vita un raggio di sole“, aveva spiegato. Adriana Volpe era prima sposata con Roberto Parli, padre di sua figlia e imprenditore svizzero. Dopo le minacce di morte e le violenze psicologiche nei confronti della conduttrice, l’uomo era stato condannato in seguito ad un tracollo nel 2019 dove aveva anche iniziato ad abusare di sostanze e alcol.