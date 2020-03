Adriana Volpe come sta?/ Dopo la morte del suocero per coronavirus “torna” al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha scelto di tornare a casa e abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020 di sua volontà. Le sue motivazioni riguardano la malattia e poi la morte del suocero Ernesto Parli, il padre del marito Roberto Parli, a cui ha deciso di stare vicino in questi momenti difficili e drammatici. In quarantena forzata, la conduttrice pensa comunque agli amici che ha lasciato nel programma e l’ultimo saluto fatto in occasione della sua uscita. “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”, scrive in un post citando la canzone di Arisa dal titolo La notte che fa da sottofondo alla clip, aggiungendo anche un suo pensiero: “Grazie ai ragazzi ancora nella Casa per aver condiviso con me un momento difficile”. Nelle immagini che scorrono veloci su Instagram, tutti i migliori momenti vissuti da Adriana nella Casa, da quelli più lacrimosi a quelli di affetto, che l’hanno unita fra gli altri ad Andrea Denver, Paolo Ciavarro e Fernanda Lessa. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe. Agli occhi di molti sarebbe potuta diventare la vincitrice di questa edizione, ma il fato ci ha messo lo zampino e ora la battaglia fra i concorrenti continua senza di lei, la presentatrice più amata dai fan italiani. “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore“, ha scritto in un altro post qualche giorno fa, “ma è proprio da lì che parte il mio immenso grazie per tutto il calore, l’affetto, la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip: il ritorno è solo tramite videomessaggio

Adriana Volpe sarà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, anche se il suo ritorno nella puntata di questa sera riguarda solo un videomessaggio diretto a tutti i concorrenti. Anche se in queste ore alcune quotidiani hanno parlato di un ritorno effettivo, in realtà la conduttrice non rientrerà a far parte del gruppo, come da regolamento. Intanto nel numero di oggi del settimanale Chi è già uscita la prima intervista rilasciata dalla Volpe, che ha deciso di parlare del suocero Ernesto Parli, morto a 76 anni nei giorni scorsi. “Come sto?”, dice, “molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento”. Dal suo racconto, possiamo scoprire che il padre di Roberto Parli è stato colpito da un brutto male in seguito all’ingresso della Volpe nella Casa. Due settimane fa ci sarebbe stata la diagnosi e poi la tragedia a causa del Coronavirus, che si è aggiunto alla patologia già esistente dell’imprenditore. Tutto corrisponde con quanto avvenuto agli inizi di marzo, quando Adriana si è allontanata per qualche ora per parlare con i familiari. “Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare”, ha aggiunto, “dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana”.

