Adriana Volpe confessione choc/ “Denver? Se avessi avuto 25 anni di meno…”

Adriana Volpe torna a parlare pubblicamente di Andrea Denver e lo fa durante una diretta con Giulia Salemi. La protagonista del Grande Fratello Vip 3 che, nella casa si era innamorata di Francesco Monte, ha chiesto alla conduttrice di parlare del suo rapporto con Andrea Denver che, anche durante la finalissima del GF Vip 4, non ha nascosto di essere rimasto molto affascinato dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Adriana ha risposto alle domande di Giulia, ma lo ha fatto con il suo stile impeccabile. Adriana, infatti, ha ammesso di essersi sentita lusingata dai complimenti ricevuti. “Se io avessi avuto 25 anni di meno, sono una babbiona rispetto a lui…”, ha detto con il sorriso la Volpe. Poi ha aggiunto: “quello che però ho apprezzato e che mi ha fatta sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, perbene e garbato dirmi ‘sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e avessi avuto 25 anni in meno, io avrei fatto follie per te’ ti rende la donna più felice del mondo”.

ADRIANA VOLPE: “ANDREA DENVER E’ UN RAGAZZO DOLCISSIMO”

Tra Andrea Denver e Adriana Volpe, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 è nato un rapporto speciale e la conduttrice lo conferma a distanza di giorni dal suo ritorno alla realtà. Durante la diretta condivisa con Giulia Salemi, infatti, ha elogiato il modello che, in punta di piedi e con assoluto rispetto, si è conquistato un posto non solo nel suo cuore, ma in quello di tutti gli italiani. “Andrea è un ragazzo di grande spessore e di grande cultura” – ha aggiunto la Volpe. “Quello che mi ha colpito tanto è che dopo quella discussione in piscina con Clizia (in seguito alla quale la Incorvaia fu squalificata ndr), pianse per un giorno intero in camera. Cercavo di spronarlo, ma in realtà era rimasto tanto ferito”, ha concluso Adriana confermando di aver sempre avuto un’ottima impressione del modello.



