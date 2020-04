Adriana Volpe “Coronavirus? Se hai un ammalato grave cadi nello sconforto”/ “Mio suocero morto uscita dal gf”

Pubblicità

Adriana Volpe ha parlato dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ai microfoni di Live Non è la D’Urso: “Appena siamo usciti ci siamo ritrovati in un altro mondo“. Si era già capito però all’interno della casa più famosa della televisione che la situazione era grave: “Avevamo capito che la situazione era grave visto che uscendo in giardino sentivamo un silenzio assordante. Non c’era il rumore delle macchine e di una città che vive. Verso le 18 c’erano questi flashmob con la gente che cantava dai balconi. Ti rendevi conto che l’Italia era ferma e c’era qualcosa di grave“. Si passa poi a parlare del suocero: “Quando senti che una persona a te vicina era grave per il Coronavirus cadi nello sconforto. L’unica cosa che vuoi è raggiungere la famiglia per dare il tuo contributo. Io avevo anche la bambina. Non ho esitato e ho pensato che dovevo aiutare. Quelli nella casa sono gli ultimi abbracci che ho dato”.

Adriana Volpe, “Quando sono uscita dalla casa…”

Adriana Volpe ha raccontato anche il trauma dell’uscita dalla casa del Gf Vip, visto che è caduta in un mondo totalmente diverso da quello che era abituata a conoscere: “Quando sono usciti tutti avevano mascherine e guanti, io volevo abbracciarli e loro mi dicevano di stare a distanza. Mi hanno bombardato di notizie e sottolineato che mi avevano organizzato una macchina per raggiungere la Svizzera passando la dogana”. Poi la tragedia prima che potesse raggiungere la sua famiglia: “Il tempo di uscire e la mattina di svegliarmi e ho visto il messaggio che nella notte Ernesto non ce l’aveva fatta. E’ stato un viaggio micidiale col cuore spezzato pensando a mio marito e a mia figlia, pensando a tutta la famiglia. Era importante che io fossi là vicino a loro e soprattutto vicino a mia figlia che ha vissuto il suo primo lutto“. La cosa più difficile è stata arrivare a casa e non poter abbracciare la figlia: “Quando sono entrato nella casa non potevo abbracciare nessuno e sono rimasta scossa. Gisella ha dimostrato una forza incredibile, i bambini sono una giusta forza“. Guarda poi al futuro con ottimismo: “Io quello che spero è che in un futuro, prossimo non anteriore lontano, questo Coronavirus rimarrà un ricordo e solo il simbolo di una Corona che rende l’Italia regina di coraggio”.



