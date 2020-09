Adriana Volpe, crisi col marito Roberto Parli?/ “Preferisco parlare degli altri…”

Adriana Volpe si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Visto. La conduttrice che, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha realizzato un sogno professionale conducendo “Ogni mattina”, il programma che ha fatto compagnia agli italiani per tutta l’estate andando in onda dal lunedì al venerdì su Tv8, si gode il momento positivo che sta vivendo preferendo non commentare le voci di gossip sulla sua vita privata. Da tempo si parla di una presunta crisi che la Volpe starebbe vivendo con il marito Roberto Parli. Dopo l’uscita dalla casa di Adriana e il suo trasferimento a Milano per lavoro, sul web, si sono diffusi tanti rumors in merito. Sia Adriana Volpe che Roberto Parli, però, non hanno mai affrontato apertamente l’argomento preferendo non alimentare pettegolezzi. Una scelta che la Volpe conferma ancora oggi.

ADRIANA VOLPE NON PARLA DEL MARITO ROBERTO PARLI

Nessun commento sulla sua vita privata da parte di Adriana Volpe che, dopo essersi raccontata intensamente durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, preferisce concentrarsi sul lavoro. “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica, e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei”, ha detto la conduttrice a Visto che preferisce il silenzio sul suo rapporto con Roberto Parli. Tornando, invece, al Gf Vip, la conduttrice ribadisce di aver vissuto un’esperienza pazzesca confermando di essere rimasta in ottimi rapporti con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese con cui si sente spesso. “Dopo 20 anni di televisione, ho potuto provare l’ebbrezza della libertà di pensiero: dire che le cose che vuoi, senza copioni, senza che tutto venga calcolato, studiato, imposto da qualun altro. La libertà è un’emozione stupenda, un brivido pazzesco”, conclude.



