Adriana Volpe, crisi con il marito Roberto Parli/ “Difficoltà per via della gelosia”

Il Grande Fratello Vip ha messo in crisi il matrimonio fra Adriana Volpe, una delle concorrenti più amate del reality show di casa Mediaset, e il marito Roberto Parli. Se ne è tanto parlato negli scorsi mesi, e nelle ultime ore anche la stessa conduttrice lo ha ammesso, intervistata dai microfoni di Diva e Donna: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – ha spiegato l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia – come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto”. Ma il loro amore e la loro unione è riuscita a superare i problemi del periodo: “Dateci il tempo di ricostruire – aggiunge – di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

ADRIANA VOLPE: “ROBERTO VIVE IN SVIZZERA CON GISELLE”

Al momento i due continuano a vivere distanti, con Roberto Parli e la figlia Gisele che si trovano in Svizzera per questioni lavorative, mentre Adriana Volpe è restata in Italia: “Roberto è venuto a prendere Gisele e l’ha portata in Svizzera – ha spiegato la stessa conduttrice – finalmente, quando si sono aperte le frontiere, ci ha potuto raggiungere”. La Volpe è dovuta rimanere nel Belpaese visto che a breve prenderà il via il suo nuovo programma mattutino su Tv8: “Io non sono potuta andare con loro perché sto preparando il nuovo programma – ha spiegato – preferisco che oggi nostra figlia possa stare con il suo papà piuttosto che con una tata. È la normalità e la bellezza di essere una famiglia e di pensare al meglio per la nostra bambina”. Sembra poi mettere poi le mani avanti la Volpe: “Anticipo anche che io non potrò fare vacanze questa estate, per cui Gisele andrà in vacanza solo con il papà. È vero che io non sono partita con loro, ma, ad esempio, adesso stanno arrivando qua. Mi auguro che mia figlia sia serena con il papà e i nonni”.



