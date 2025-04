Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più brillanti di questa edizione di Ne vedremo delle belle. Settimana scorsa ha superato con scioltezza la prova “intervista”, quando si è trovata ad affiancare Nino Frassica e ha messo in mostra indubbie capacità di improvvisazione. La showgirl se l’è cavata benone, giocando d’esperienza e divertendosi un mondo. Ha lo spirito giusto la mitica Adriana, così l’accoppiata con Nino Frassica si rivela vincente e funziona meravigliosamente bene.

L’ex modella e conduttrice supera la prova, conquistando la manche senza troppi patemi. E a casa ringraziano, perché Adriana e Nino insieme hanno davvero divertito, regalando gag e spunti comici durante la loro manche. Insomma è una Volpe totalmente spensierata quella che abbiamo visto in Ne vedremo delle belle, malgrado le recenti turbolenze lavorative con Pierluigi Diaco su Raidue.

Adriana Volpe guarda avanti. L’approdo da Carlo Conti su Raiuno rappresenta indubbiamente un importante passo in avanti per lei. L’allontanamento dalla seconda rete, per chi non lo sapesse, è clamorosamente legato alla famosa lite che Adriana ebbe con Giancarlo Magalli. La Volpe, infatti, decise di rivelare alcuni retroscena sullo scontro con lo storico conduttore nel salotto di Verissimo, lasciando Pierluigi Diaco – con cui collaborava – a bocca asciutta.

Quest’ultimo a quanto pare avrebbe voluto ospitare la réunion nel suo programma BellaMà, ma la Volpe ha deciso diversamente. Da lì un allontanamento che non ha di certo fatto disperare la showgirl, che oggi sorridere. “Per me si è aperto un portone perché da RaiDue sono passata a RaiUno, dove sono stata accolta da Caterina Balivo a La volta Buona e contestualmente sono stata scelta per Ne vedremo delle belle”, le sue parole soddisfatte in una intervista riportata da Libero.

