Adriana Volpe, dedica agli amici nella Casa del GF VIP/ “Grazie per aver condiviso..”

A pochi giorni dal lutto che ha colpito la sua famiglia, Adriana Volpe ha deciso di fare una dedica speciale. Poche parole ma ricche di emozione quelle postate dalla conduttrice per i suoi amici del Grande Fratello Vip 2020, accompagnate da un video che mostra non solo il suo addio alla Casa ma riassume in pochi minuti anche il bellissimo percorso fatto in questi mesi nel programma condotto da Alfonso Signorini. “La vita può allontanarci, l’amore continuerà” esordisce la Volpe nel suo messaggio, rifacendosi alla canzone di Arisa “La Notte”. Poi arriva la dedica agli ex compagni d’avventura: “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. – e ripete – La vita può allontanarci l’amore continuerà. Adri“.

Adriana Volpe ripensa al Grande Fratello Vip 2020 dopo il lutto

Un messaggio, questo di Adriana Volpe, che Alfonso Signorini potrebbe far arrivare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta che si terrà mercoledì in prima serata. E chissà che non sia proprio Adriana di persona a mandare poi un bacio ai suoi ex compagni con un video in Casa. Ricordiamo che la conduttrice ha deciso di abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip 2020 dopo aver saputo delle gravi condizioni di salute di suo suocero Ernesto Parli. Purtroppo, pochi giorni dopo la sua uscita dalla Casa, il padre di suo marito Roberto Parli è morto dopo aver contratto il coronavirus. Un momento delicato, dunque, per Adriana e la sua famiglia che ha tuttavia trovato il tempo per ringraziare i suoi ex compagni d’avventura.





