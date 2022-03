Adriana Volpe difende Miriana Trevisan/ “Ha dimostrato di essere forte e tenace”

Adriana Volpe è intervenuta ai microfoni di Casa Chi per rispondere ad alcune domande in merito a questa edizione del Grande Fratello Vip che sta per volgere al termine parlando anche del percorso di alcuni concorrenti molto chiacchierati all’interno della casa: Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. La Volpe nel corso di questa edizione del reality si è dimostrata un’attenta osservatrice di tutte le dinamiche tra i concorrenti dall’inizio del loro percorso all’interno della casa più osservata d’Italia.

Adriana Volpe ha risposto ad una domanda in merito al “Mistero Trevisan” che nel corso di questi mesi è stata molto attaccata dagli altri concorrenti e nonostante questo si è sempre dimostrata una tra le preferite del pubblico. Secondo l’opinionista Miriana Trevisan: “È stata amata dal giorno uno, perché quando tutti pensavano di averla fatta fuori in realtà era la più amata dal pubblico”.

Adriana Volpe su Manila Nazzaro “Ha aggiustato il tiro diverse volte”

Uno dei motivi che ha spinto il pubblico del Grande Fratello Vip ha sostenere Miriana Trevisan secondo Adriana Volpe è stato aver visto la showgirl accusata molte volte ingiustamente: “Quando un concorrente viene gratuitamente attaccato, se sa resistere ai colpi il pubblico fa di tutto per sostenerlo, perché è come se vedesse una piccola grande ingiustizia. Lei ha dimostrato di essere forte e tenace” anche se, per l’opinionista, ha avuto qualche momento di incertezza con Nicola Pisu.

L’opinionista ha espresso la sua opinione anche su Manila Nazzaro, mettendo in evidenza come l’ex Miss Italia durante il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sia avvicinata a molti concorrenti: “All’inizio è stata con Raffaella Fico quando c’era la fazione Soleil e quella Raffaella Fico. Piano piano sono venute a mancare varie pedine e si è spostata con Soleil, che era la preferita. Poi c’è stato un momento in cui si è allontanata ed è entrata a far parte di un’altra fazione”. Manila Nazzaro secondo Adriana Volpe: “Ha aggiustato il tiro in base a quello che stava vivendo”.

