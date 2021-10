Adriana Volpe difende Soleil “Isolata al GF Vip”/ “Non accettate le sue scuse”

Parte una nuova polemica al Grande Fratello Vip 2021. La settimana puntata si riapre sul caso Soleil Sorge e sul caos scatenatosi venerdì scorso in diretta con le altre concorrenti. Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza in modo definitivo ma questo dà il via ad un nuovo scontro tra le due parti. Raffaella Fico, in particolare, parla di Soleil come una ragazza che ha due facce: una agguerrita in puntata, una molto più tranquilla e mansueta durante i giorni in Casa. “Lei si isola”, dice allora qualcuno, ma Adriana Volpe non è affatto d’accordo e vuole intervenire. “Ma è lei che si isola o siete voi che la isolate?”, chiede l’opinionista, con la voce di chi sa già la risposta.

Adriana Volpe punge le gieffine e difende Soleil: “La isolate”

E infatti motiva poco dopo questa sua affermazione con ciò che ha visto e sentito nei giorni scorsi nella Casa. “Ma vedevo un altro film o ho sentito davvero Miriana che diceva ‘Mi dicevano di spostarmi perché il posto era occupato’, poi Soleil che cerca in tutti i modi di chiedere scusa e non si accettano le scuse.” ha infatti aggiunto Adriana. Non si sono però dette d’accordo le altre donne della Casa, aprendo una discussione poi placata da Signorini.

