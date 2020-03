Adriana Volpe, dubbi sul marito Roberto Parli?/ “Ho avuto modo di pensare e…”

La lettera ricevuta da Adriana Volpe al Grande Fratello Vip nel corso dell’ultima diretta da parte di suo marito Roberto Parli, ha messo la conduttrice in grande crisi. La donna ci ha pensato molto in questi giorni e ha anche avviato una sorta di protesta nei confronti degli autori per aver montato immagini allusive su lei e Denver. Nelle ultime ore, chiacchierando con Sossio Aruta, la Volpe ha palesato qualche dubbio sul rapporto con suo marito. “Allora, tempo per te per fare un esame, un’introspezione tua, io non ce l’ho mai avuto negli ultimi anni… ma io ti direi negli ultimi cinque, sei anni. – ha dichiarato la conduttrice, per poi aggiungere – Prima si: o quando ero solo fidanzata, o quando ero single, o i primi anni di quando ero sposata, avevo più tempo. Ma da quando i lavori sono tanti perché il lavoro di mamma, il lavoro tuo, il lavoro… Le cose che devi risolvere, i casini, le cose… Questo per me è stato avere tempo per pensare, perché qui hai tanti momenti dove sei seduto, se hai voglia parli, ma se hai voglia se hai con te stesso“.

Roberto Parli chiarisce il motivo della lettera per Adriana Volpe

Le parole di Adriana Volpe sembrano palesare qualche segno di cedimento, sicuramente dovuti allo stress di questi giorni e acuito dalla lettera di suo marito. Ma Roberto Parli ha voluto chiarire l’intenzione della sua lettera nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. È qui che ha infatti dichiarato che: “Non so per quale motivo abbia protestato staccandosi il microfono, dall’esterno non riesco a immaginare quali sensazioni abbia percepito. Ma so che ha equivocato la mia lettera. – e spiega – Forse è stata fraintesa ma era una lettera d’amore, non di rimprovero. Se ha reagito male è perché non ha capito. È difficile anche per lei, lo comprendo, sono quasi 60 giorni che non ci sentiamo.” Parli allora ammette “Vorrei solo che Adriana fosse tranquilla e serena sapendo che la guardiamo e tifiamo per lei. Avevo il solo intento di far cessare il gossip.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA