Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto una storia?/ L’ex manager di lei: “È vero!”

Tanti sono i gossip nati nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 su Adriana Volpe. La conduttrice avrebbe avuto una storia con Antonio Zequila, per non parlare del presunto flirt con Andrea Denver. Ma tra i tanti gossip c’è stato anche quello su una possibile storia con l’attore Fabio Testi. Un tema che non è stato però approfondito nella Casa, né tantomento fuori. Testi ne ha accennato nel corso di un collegamento con Barbara D’Urso a Live, senza tuttavia entrare nei dettagli. Oggi però, a confermare la storia tra l’attore 78enne e la conduttrice 46enne arriva l’ex manager di Adriana Volpe Francesco Chiesa Soprani. In un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, l’uomo ha infatti dichiarato che tra i due c’è stato un flirt risalente agli anni ’90.

Fabio Testi e Adriana Volpe avrebbero avuto davvero una storia: la conferma!

“Era il 1994… – ha esordito l’ex manager di Adriana Volpe, come riporta la NostraTv – Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata… Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante…”. Dichiarazioni shock quelle di Francesco Chiesa Soprani, che racconta poi un episodio specifico di quegli anni: “Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana… Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perchè non era contemplata…Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata…”. Parole, queste, che confermerebbero il flirt tra i due. Non ci resta che attendere la possibile replica/smentita della Volpe o l’intervento dello stesso Fabio Testi.



