La pace tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato un evento televisivo che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori quando Silvia Toffanin li ha ospitati nello studio di Verissimo, ma come ci si è arrivati? Il percorso è stato lungo, durato anni, e tutt’ora continua perché la pace bisogna coltivarla giorno dopo giorno come l’amore. Tutto è iniziato dalla loro conduzione di coppia a I Fatti Vostri che si è sfilacciata sempre di più.

Nel corso della conduzione del programma di Rai2, nel lontano 2017, c’è stata una battuta della discordia che ha innescato una reazione a catena che nessuno si sarebbe mai immaginato. La conduttrice aveva scherzato sull’età del conduttore che se l’è subito presa consigliandole in malo modo di farsi gli affari suoi e apostrofandola come “rompipalle”.

Adriana Volpe e Magalli: la lunga battaglia legale prima della pace

Se la querelle tra la conduttrice e Giancarlo Magalli si fosse fermata lì, a una semplice battuta, e a una replica piccata, la televisione e i siti non si sarebbero interessati così tanto. Dopo il conduttore de I Fatti Vostri si è lasciato andare a un brutto sfogo sul suo profilo Facebook: “Se sapessero come fa a lavorare da vent’anni…”, una brutta insinuazione che proprio non è andata giù alla conduttrice che ha subito percorso le vie legali al fine di tutelare la sua figura e la sua professionalità.

Poi è arrivata la pace inaspettata dopo una lunga battaglia legale che ha visto Adriana Volpe vittoriosa. Si sono trovati in tribunale, stanchi e abbattuti, si sono guardati negli occhi e hanno deciso di abbracciarsi sotterrando l’ascia di guerra. Poi a Verissimo da Silvia Toffanin si è rischiato di rovinare tutto quanto, ma per fortuna ciò non è avvenuto, e ora hanno anche fatto una reunion a La volta buona dove hanno ripetuto che sarebbero pronti a condurre un programma insieme.

