Adriana Volpe e Michele Cucuzza condurranno Mattino 5?/ “Lo show anche nel weekend”

Mentre continua la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, fuori da questa per Adriana Volpe si profilano importanti novità lavorative. A quanto pare, Mediaset avrebbe in progetto una versione di Mattino 5 per il weekend. Lo show, che va in onda dal lunedì al venerdì sotto la conduzione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, potrebbe dunque andare in onda per tutta la settimana. L’indiscrezione è stata lanciata da Blogo, che fa sapere “Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell’ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5.” E per questa grande novità si starebbe pensando proprio all’ex conduttrice de I Fatti Vostri, e non solo!

Adriana Volpe e Michele Cucuzza alla conduzione di Mattino 5?

La fonte infatti ci fa sapere che Mediaset starebbe pensando proprio a due concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “nel progetto potrebbero essere coinvolti Michele Cucuzza e Adriana Volpe, protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5”, si legge. Dunque i due amici, che hanno condiviso l’avventura nella Casa, potrebbero tornare a lavorare insieme e, questa volta, non per la Rai ma per Mediaset. Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione che non trova conferma ufficiale ma che potrebbe comunque trovarla nelle prossime settimane. Al momento Adriana Volpe continua la sua avventura al Grande Fratello Vip mentre Michele Cucuzza è stato eliminato proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda.

