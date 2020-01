Adriana Volpe e Pago si baciano/ Video GF Vip, il marito Roberto Parli geloso?

Adriana Volpe e Pago si baciano al Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality, cominciata da poco, ha già dunque il suo primo bacio. Per ammazzare il tempo i concorrenti hanno giocato a “obbligo o verità”, così il cantante è finito per baciare la conduttrice su richiesta dei suoi compagni in Casa. La storia di questo reality insegna che anche un semplice bacio, innocente e/o dato per gioco, possono nascere dinamiche, flirt e liaison tra i concorrenti. Questo potrebbe non essere il caso di Pago e Adriana Volpe, anche perché lei è felicemente sposata col marito Roberto Parli, mentre il cantante è ancora molto coinvolto dall’ex fidanzata Serena Enardu, che potrebbe anche entrare nella Casa del GF Vip. Ma non si può certo escludere che questo bacio abbia infastidito il marito della conduttrice, magari lo scopriremo stasera, visto che oggi va in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 4.

BACIO TRA ADRIANA VOLPE E PAGO. LEI ORA TEME LA GELOSIA DEL MARITO ROBERTO PARLI

Adriana Volpe e Pago sono stati protagonisti indiscussi del gioco “obbligo o verità” al Grande Fratello Vip 4. I due coinquilini sono stati “costretti” a scambiarsi il primo bacio di questa nuova edizione. A innescare la miccia per riscaldare l’atmosfera è stata Antonella Elia, che subito ha confermato di essere particolarmente “effervescente”. La showgirl quindi ha sentenziato: «Adriana, devi baciare con la lingua Pago!». Tutti i presenti sono scoppiati a ridere, mentre la Volpe è apparsa imbarazzata. Il cantante ha sbottato: «Ma che te sei bevuta!». Invano ha provato a far cambiare idea ad Antonella Elia, che poi però ha acconsentito ad un bacio più “casto”, cioè a bocca chiusa. E allora Pago si è avvicinato ad Adriana Volpe, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio a stampo durato poche frazioni di secondo. Gli altri concorrenti hanno esultato, mentre la Volpe ha riso ma senza riuscire a nascondere il fastidio per la situazione che si era creata e per l’eventuale reazione del marito. «Come se suo marito è geloso», ha aggiunto ironicamente Antonella Elia su Roberto Parli.

